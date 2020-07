美媒踢爆！　港大學者逃亡赴美：北京去年就知病毒會「人傳人」

記者張方瑀/編譯

曾參與新冠病毒研究的香港學者閻麗夢(Li-Meng Yan)向《福斯新聞》表示,新冠肺炎在去年12月底就出現「人傳人」現象,而北京當局早已知道此事。不過閻麗夢的上司要求她不可對外公開,因此她才決定赴美揭露真相。

香港大學公共衞生學院研究員閻麗夢表示,她在去年12月有機會去一趟武漢進行研究,但後續政府就不讓任何海外專家赴陸調查,就連香港也包括在內,所以她只能透過當地朋友取得更多病毒的相關資料。而根據其他學者在微信上的群組對話紀錄顯示,武漢當地去年底就出現人傳人現象。

