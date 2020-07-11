過來人曝「50萬存款是大關」　釣出老鳥經驗談：資產會飛速成長

▲原PO日前看理財節目時聽到，「50萬是個存款的關卡，過了之後存款之路就會很順遂」。（圖／pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

存錢是一種美德，在急需的時候可以拿出來救火，在最一開始存錢時，可能會覺得有點辛苦，但看著戶頭的錢漸漸變多時，便會越來越有成就感。一名網友日前在看理財節目時，聽到來賓提到，「50萬是個存款的關卡，只要突破50萬大關，之後存款的速度就會越來越快」，讓他不禁好奇提問，「有人可以分享心得嗎？」

原PO在臉書「存錢人生」社團發文，分享自己日前在電視節目看到關於存錢的話題，「一開始可能是月光族，但用錢的習慣改變、工作態度改變、理財體質改變，讓立足點站穩了，繼續努力，存錢速度也跟著變快了」，節目的來賓也提到，50萬存款是個關卡，只要突破之後，接下來存款之路就會很順利，「曾經也聽說，存股存到市值有600萬，股利再繼續投入，存股速度會加快很多，更有感」，因此好奇詢問，「有人可分享心得嗎？」

請繼續往下閱讀...

貼文一出後，引來許多理財達人回覆，「等你到600就會無感，因為那時心更大」、「我覺得100萬~200萬之間是關卡，這需要更多新的能力跟賺錢的方法去突破」、「投資收入大於生活開支時，主動收入的錢全部可以投資，資產累積速度會飛速成長」、「本大利小，利不小」、「我以前也是貪一點小利就跑，現在有定見就不容易風吹草動」、「股票看久了，了解股性，失誤會變少，但其實時機很重要」。

許多人紛紛分享自己的股票經驗，「有自己適合的停利方式都很好，我也會一小部分停利，待跌時再補一點低成本的，另外找一些其他標的做波段價差，現在比較有心得了，也能同時賺股息跟價差」、「說實在，我以前就只有傻傻存錢法，找張保單六年期買下去，每年傻傻繳…年終全下…現在也是有一桶金了。」

►本文已獲原po授權引用。

►夏天進廚房不流汗！