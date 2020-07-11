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8歲妹跟媽吵架完離家　「剩塑膠袋套頭屍」躺湖邊…走出監視器遭變態夫妻姦殺！

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▲▼8歲女孩與母親吵架後離家，遭到變態性侵殺害。（圖／翻攝自Ласточка）

▲8歲女孩與母親吵架後離家，遭到變態性侵殺害。（圖／翻攝自Ласточка下同）

記者陳亭伃／綜合報導

俄羅斯新亞力山德羅夫斯克（Novoaleksandrovsk）日前發生一起可惡的性侵案。一名8歲的女童因為跟父母親吵架之後，獨自跑到街上遊蕩，未料卻遇到一對男女，男方不僅將女孩綁架之外，性侵後更將頭套塑膠袋殺害。案發後約有500名志工分頭尋找，最後卻在湖邊一小角發現女孩的屍體。

綜合俄媒報導，8歲的特列普亞科娃（Vika Teplyakova）案發當天因為和媽媽吵架，之後獨自一個人離家出走上街，沒想到卻遇到了兇手伊格爾（Igor）與其妻子克里斯汀娜（Kristina Dvornikov）。兩人看到年幼的特列普亞科娃，上前搭訕之後迅速將她帶走。

▲▼8歲女孩與母親吵架後離家，遭到變態性侵殺害。（圖／翻攝自Ласточка）

▲伊格爾坦承自己性侵殺害特列普亞科娃。

直到特列普亞科娃母親發現時，早已聯繫不上女兒。當地警方聯繫多名志工約500人，一起到通報地點附近搜尋，並且調閱監視器，發現特列普亞科娃已經被伊格爾、克里斯汀娜帶走，於是火速尋找兩人。警方循線逮捕伊格爾與克里斯汀娜，伊格爾向警方表示，自己告訴妻子要準備攻擊這個女孩，「但是妻子太害怕所以沒有阻止」。

克里斯汀娜遭到逮捕之後，協助警方在一處湖邊找到了特列普亞科娃的屍體，死者頭套塑膠袋，死狀相當悽慘。伊格爾一開始矢口否認自己有虐待、性侵女孩，然而當執法部門拿出克里斯汀娜的作證，他最終承認自己性侵後殺害特列普亞科娃。

目前兩人已經遭到起訴收押，警方也進一步調查相關犯案細節，另有俄媒表示，伊格爾以台幣30多塊引誘特列普亞科娃靠近後，綁架帶走。

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