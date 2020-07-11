台灣捐千萬張口罩！怕得罪陸「不敢開放」　義媒：台灣應納開放邊境名單

▲義大利媒體主張，台灣應列入歐盟開放第二波名單。（圖／記者陳弘修攝）

文／中央社記者黃雅詩羅馬11日專電

多家義大利媒體報導，歐盟6月底首波開放邊境清單未列台灣，非依流行病學專業判斷，而是擔憂觸怒中國，但台灣防疫成績亮眼，捐助歐盟大量口罩，應將台灣列入下波開放名單。

義大利商業報（Affaritaliani.it）主編藍柏提（Lorenzo Lamperti）8日撰文質疑，台灣只有7例2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）死亡案例，卻不在歐盟首波開放邊境清單之列，不合常理。中華民國駐義代表李新穎已致函義大利參、眾議員，呼籲將台灣列入下一波開放邊境清單。

義大利「意見報」（L'Opinione delle Libertà）9日報導，李新穎呼籲義國政府向前跨出一步，了解台灣防疫成效，並在歐盟理事會下次審核會議中支持將台灣列入第2波開放邊境名單，使台義兩國可以重新在投資、商業、科學、文化及旅遊等領域加強雙邊關係。

意見報質疑，台灣向義大利等世界各國捐贈數千萬個口罩，台灣的超前部署和高科技防疫秘訣應該成為學習的榜樣，但台灣從歐盟及義大利得到的待遇「恰恰相反」。

▲義媒質疑，防疫有成的台灣捐給歐盟口罩、呼吸器，但歐盟卻未善待台灣。（圖／翻攝自外交部推特）

義大利商業報指出，台灣的案例顯示，義大利和歐盟並未單純依照疫情狀況決定開放邊境名單。在過去15天中，台灣僅有3例境外輸入確診案例，且兩個月來未曾出現本地傳染情況。台灣平均每10萬居民僅有0.2名感染案例；相對在歐洲，6月底平均感染率為每10萬人有14名感染案例。

義大利商業報指出，義大利政府似乎不想刺激中國，因此將台灣排除在開放邊界名單之外。義國政府可能用「一個中國原則」當理由，但事實上也有一些承認一中原則的國家已對台灣開放邊界，仍對中國維持關閉，例如英國和越南，顯示這點不是真正的障礙。

義大利商業報指出，另有人主張開放邊境要合乎「互惠原則」，台灣尚未對歐洲開放邊境，所以沒有列入歐盟開放邊境名單。但日本同樣不允許歐盟旅客入境，日本也在歐盟首波開放國家名單上，顯示互惠原則也不是問題癥結所在。

義大利商業報引述李新穎指出，台灣嚴密監控疫情發展，與世界衛生組織（WHO）、歐盟及義國共享資訊，並向歐盟及義國捐贈口罩、呼吸機、防疫器材，盼義國政界、輿論界大力支持台灣列入下一波開放邊境名單。

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