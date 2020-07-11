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怎可吃兔兔！金正恩指示北韓軍隊「以草換肉」養兔當下酒菜：味美便宜

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▲▼金正恩命令軍隊養兔，「以草換肉」。（圖／達志影像／美聯社）

▲金正恩命令軍隊養兔，「以草換肉」。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

最近北韓（朝鮮）軍隊內掀起一波「養兔風潮」！士兵們除必須在炎炎夏日接受戰鬥政治訓練，每人2個月內至少還要養一隻兔子，甚至軍眷也要負責餵養，以此貫徹最高領導人金正恩親自下達的指令。有媒體分析，此現象突顯出新冠肺炎（COVID-19）在全球大流行，北韓當局封鎖朝中邊境後，造成生活用品、配給食物短缺，在短時間內無法獲取充分營養下，才命令軍隊飼養兔子，以作為肉食來源。

脫北者設立的媒體《Daily NK》於7日獲取來自北韓軍方內部的線報，根據身為全國武力最高司令官的金正恩指示，總政治局與人民武力省後方局對北韓全軍下達指令，為振奮士氣，從1日起的夏季訓練中，軍隊必須全力參與養兔事業，「軍隊每人須飼養1.5隻3.5公斤以上的兔子，每戶軍眷則須飼養至少15隻兔子，8月底會進行驗收。」

根據換算，假設一支擁有130人規模的中隊，2個月內至少要餵養195隻以上的大型兔子。在指示下達後，一般軍人須自行解決如何繁殖兔隻、增建兔窩，大幅減少休息時間，在休息前的一個小時須登上深山摘採給兔子食用的三葉草，方能休息。

▲▼北韓當局下令全國士兵養兔。（圖／翻攝自《民主朝鮮》）

▲北韓當局下令全國士兵養兔。（圖／翻攝自《民主朝鮮》）

總政治局對北韓軍隊實施思想教育，貫徹最高司令官金正恩「以草換肉」思想方針。而在7月出版的《朝鮮人民軍宣傳煽動資料》，就登載一篇「在養兔風潮中」的文章，介紹兔隻養得多的單位與軍人，積極鼓勵各軍方基層參與養兔運動。

去年10月非洲豬瘟肆虐、加上面臨國際經濟制裁，北韓當局便在《勞動新聞》引用前領導人金正日生前遺訓，鼓勵群眾飼養兔隻。《韓國日報》分析，北韓當局自從1990年代經歷「苦難的行軍」全國饑荒後，就數度鼓勵人民養兔，藉由飼養無須鉅額花費的草食家畜來增加食用肉源。

北韓軍方消息人士對《Daily NK》表示，雖然當局先前數度以口號呼籲人民養兔，但訂立目標、明示出具體數字還是第一次，顯示政府對軍隊、人民的配給制早已發生嚴重問題。

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