亞馬遜「要求員工刪除TikTok」內部信件曝光！　竟改口稱誤發

▲ TikTok用戶資安風險引起各國憂慮。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）日前才透露，正考慮禁止包括抖音國際版「TikTok」在內的中國社群媒體APP，總部位於西雅圖的亞馬遜公司（Amazon）便傳出在5日發信給員工，要求刪除所有曾用來登入公司信箱的行動載具中TikTok應用程式，幾小時後又改口稱信件誤發，引發混亂。

亞馬遜公司10日發送給員工的內部備忘錄指出，「基於安全風險，TikTok APP不再被允許在任何曾訪問亞馬遜信箱的行動設備上使用。如果你的載具裝有TikTok，必須在7月10日以前刪除，才能保有訪問亞馬遜信箱的權限。」

這份備忘錄透過多家外媒曝光後，迅速引起關注。TikTok對此也表示，無法理解亞馬遜公司的憂慮。亞馬遜發言人幾小時後則向英國BBC表示，「今天上午發給部分員工的信件是誤發。我們現在對TikTok的政策沒有改變。」一名知情人士則透露，亞馬遜高層對這份信件中的要求並不知情。

圍繞抖音的個資送中爭議不斷，美國金融集團富國銀行（Wells Fargo）本周稍早也要求所有在公司行動裝置上安裝TikTok的員工立即刪除，並發聲明指出，「出於對TikTok隱私及安全控制的憂慮，加上公司設備只能用於公司業務，本公司已經指示這些員工，將APP從設備上刪除。」

TikTok發言人對此則向《路透社》表示，「富國銀行尚未與我們聯絡，但就如同我們對待其他（對抖音）有顧慮的機構，我們願意有建設性地與他們接觸，讓他們了解我們為保護用戶資安所採取的行動。」

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