23歲兒與女友遭北韓綁架...「苦盼22年」地村保離世　享耆壽93歲

▲遭北韓綁架日本人地村保志的父親地村保。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

遭北韓綁架日本人地村保志的父親地村保傳出10日離開人世，享耆壽93歲。地村保的次子地村保志，1978年與未婚妻濱本富貴惠約會時遭到北韓綁架，地村保與妻子自從得知兒子是遭到北韓綁架的消息後，長年致力於解救運動，終於在2002年迎來兒子與媳婦歸國，只可惜長年臥病在床的妻子卻在兒子回國的半年前離世。

根據《產經新聞》報導，地村保志1978年與未婚妻濱本富貴惠前往小濱市的瞭望台約會時遭到北韓綁架，就此失蹤。同年，包含兩人在內，日本各地共有3對情侶遭到北韓綁架。

北韓2002年在與日本共同舉辦的高峰會中坦承綁架一事，表示包含地村保志、富貴惠等5人仍存活，並在同年10月15日安排地村保志與富貴惠返回日本。地村保志與富貴惠被綁至北韓後，在當地結婚，同時育有2子1女。歷經2004年的日本北韓高峰會後，兩人的長子、長女以及次子也順利踏上日本的土地。

▲地村保得知兒子還活著，感動落淚。（圖／路透）



地村保志失蹤後不久，他的母親就因病倒下，此後地村保就一邊照料著臥病在床的妻子，一邊投身於各式救援活動，在22年的時間裡，為兒子與妻子奮鬥。即便兒子地村保志與媳婦富貴惠在2002年順利返國，地村保仍持續不懈地支援「被綁架受害家族會」的各項活動，希望也能幫助其他受害家屬盼回親人回到身邊的那一天。然而地村保近年因年事已高，身體狀況不佳，入院治療後就逐漸淡出救援活動。

事實上，另一位遭到北韓綁架日本人有本惠子的母親在2月離世，而橫田惠的父親，也就是「被綁架受害者家族會」前任會長橫田滋也在6月離世。

由於橫田滋是相關運動的精神領袖，因此也讓外界重新省思，被害者家屬已逐漸老去，如果再不將受害者救回日本，恐怕就再也等不到團圓的那一天。日本政府雖然持續把握能夠解決綁架問題的所有機會，但卻依舊無法與北韓當局促進高峰會，實際解決問題的道路依然渺茫。

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