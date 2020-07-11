BMW業務妹「堅挺撐爆白襯衫」長腿側坐重機　火辣身材征服男客…合約秒GET！

▲越南BMW業務Lý Huỳnh Thanh Thảo。（圖／翻攝自Facebook／Lý Huỳnh Thanh Thảo）



記者張方瑀／綜合報導

越南一名BMW「正妹業務」常常在社群網站分享自己與名車的辣照，前凸後翹的火辣身材吸引不少目光，擁有一票死忠粉絲。她在最新上傳的照片中，穿著「超合身」連身裙，露出白皙長腿側坐在重機上，凹凸有致的完美身材，彷彿自備安全氣囊。

越南BMW業務Lý Huỳnh Thanh Thảo在臉書、IG推銷自家車子之餘，不吝展現自己的傲人身材，PO出多張身穿「白襯衫加黑窄裙」坐在車內的絕世美照。其中一張只見她秀髮旁分，露出美艷側臉坐在副駕划手機，胸前襯衫也完美服貼在渾圓雙乳上。

而公司最近似乎換了新制服，只見Lý Huỳnh Thanh Thảo最新系列的照片，通通換上了黑色連身裙，超合身的剪裁也讓她的身材更引人注目。除了側坐在重機露出修長美腿外，還有直接蹲在車頭燈前，翹蜜臀讓人一覽無遺。

Lý Huỳnh Thanh Thảo的辣照也讓她擁有一批死忠粉絲，紛紛在底下照片留言表示，「好有彈性的安全氣囊」、「是時候該換車了」、「好想去越南買車」。Lý Huỳnh Thanh Thảo也都會親自回覆，「你要找我買車嗎？」、「謝謝你愛我」。

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