快訊／白宮：川普將下特赦令！　對「通俄門」顧問史東減刑

▲ 川普競選顧問史東(Roger Stone)遭判刑40個月。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合外媒報導

長期擔任美國總統川普競選顧問的親信兼「老友」史東(Roger Stone),因為在「通俄門」案因妨礙國會調查罪名,遭判刑40個月。不過白宮10日宣布,川普將下特赦令為史東減刑。史東預計14日前會向監獄報到。

白宮發言人麥肯內尼(Kayleigh McEnany)10日在聲明中指出,「史東已經遭受了很大的痛苦,他受到不公平的對待,就像本案中的其他人一樣,史東現在自由了!」麥肯內尼表示,史東是俄羅斯騙局的受害者,而且此刻若有人遭監禁,就會因新冠疫情面臨嚴重的醫療風險。

現年67歲的史東去年11月被判有罪,罪名包括欺騙國會、干擾證人,以及阻礙眾議院調查川普2016年總統大選是否曾與俄羅斯串通等;今年2月因妨礙國會調查罪名,遭判刑40個月。

根據《路透社》報導,自從宣判之後,川普持續與顧問們討論減刑的可能性,而10日記者問及時,川普也說,「我會考慮的,我認為史東跟很多人一樣,受到不公平的對待。」而川普決定下達特赦令,也代表著他對刑事案「最果斷」的干預。

BREAKING WH Press Sec: "Today, President Donald J. Trump signed an Executive Grant of Clemency commuting the unjust sentence of Roger Stone, Jr." pic.twitter.com/UCTMG5spKd