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新冠單日增23萬例創新紀錄　WHO坦言：病毒可能無法根除

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▲▼WHO突發衛生事件執行主任萊恩（Mike Ryan）。（圖／路透）

▲WHO突發衛生事件執行主任萊恩（Mike Ryan）。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

新冠肺炎疫情持續升溫，截至台灣時間11日清晨6點為止，全球確診高達1238萬9660例、55萬7279死，10日新增確診高達22萬例創下新高紀錄。WHO突發衛生事件執行主任萊恩（Mike Ryan）坦言，我們不可能根除新冠病毒。

世界衛生組織（WHO）今天公布，全球新增2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病例創下新高紀錄，24小時增加22萬8102例。

根據每日通報，這次最高單日新增確診病例，主要來自美國、巴西、印度和南非。

前次世衛組織通報的單日新增病例最高紀錄，為本月4日的21萬2326例。全球染疫致死人數持穩，約每天5000人。

根據路透社統計，本月8日全球染疫確診病例數已突破1200萬例，疫情爆發7個月已奪走55萬5000多人性命。

突發衛生事件執行主任萊恩（Mike Ryan）博士周五直言「我們不太可能消除新冠病毒」，他以目前情況來判斷，認為只能透過撲滅群聚感染，避免全球出現第二波疫情發生，也才能再避免全球進入過去封閉階段。

他在日內瓦的網上簡報會上說：“在目前的情況下，我們不可能根除這種病毒。”

他說，通過撲滅感染群，世界可以“潛在地避免出現第二高峰並不得不在封鎖方面倒退的最壞情況”

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