哈薩克肺炎暴增220％！新冠病毒檢測陰性…當地衛生部證實

▲哈薩克的肺炎病例暴增。（圖／路透社）



記者柯振中／綜合報導

中國駐哈薩克大使館9日公告，當地爆發不明肺炎，截至目前已出現1772起死亡案例，隨後遭到哈薩克免疫專家、衛生部否認。不過，近日哈薩克的肺炎病例暴增，甚至出現民眾發燒，但聯繫不上醫院的狀況。

綜合陸媒報導，哈薩克衛生部副部長7日說明，國內目前約有2萬8000人因為肺炎住院，接受醫院治療，這些人的新冠病毒檢測都呈陰性，其中約有330狀況嚴重。此外，依據相關資料，哈薩克今年上半年的肺炎病例與去年同期相比，激增了55％，6月份的肺炎病例更是比去年6月多出了220％。

至於肺炎突然爆發的原因為何，哈薩克媒體說明，儘管有許多患者的新冠病毒檢測結果呈現陰性，仍有許多醫生認為，患者會感染肺炎，是因為新冠病毒引起，仍屬於同一場疫情。

▼哈薩克駁「不明肺炎」是假消息。（圖／哈薩克衛生部臉書）



對此，哈薩克免疫學家拉法伊爾指出，雖然不能百分之百肯定，但有99.9999％的肺炎患者病因源自於新冠病毒感染。

拉法伊爾說明，新冠病毒檢驗可能出錯，並非所有感染者體內的病毒數量都足夠多，多到能被檢驗出來，還有患者在進行檢測前漱口，導致結果失準，這世界對肺炎的了解已有數個世紀，也都習慣這項疾病，但很顯然國內肺炎病例爆發是最近發生的。

依據當地統計，截至10日為止，哈薩克全國累計確診新冠肺炎病例已有5萬4747例，其中有264例不幸身亡，哈薩克3月16日啟動第一輪隔離，接著在5月11日解封，沒想到感染人數暴增，迫使政府重新實施隔離措施。

▼哈薩克當地肺炎確診個案數不斷攀升。（圖／指揮中心提供）



此外，一名當地民眾向陸媒《新京報》爆料，哈薩克的首都努爾-蘇丹存在嚴重醫療匱乏，該民眾的母親6月底曾出現發燒、咳嗽、喉嚨發炎等症狀，家人懷疑感染新冠肺炎，想與當地醫療院所聯繫，但不管怎麼打電話，就是打不通。

過了幾天，該民眾的母親再度發燒，家人又打電話聯繫救護車，打了好幾通電話，才終於聯繫上醫護人員，但醫護人員進行簡單檢查後，說了句「情況不嚴重」，就開了處方簽，要求他們出外買藥。

該民眾說明，母親發燒後約3天左右的時間，他也開始出現發燒、味覺嗅覺失靈等症狀，但由於當地醫療資源匱乏，他沒有辦法去檢測，「我也不知道自己有沒有感染上肺炎，懷疑是。因為症狀相對較輕，只能自己在家居家隔離，自己吃藥治療，我身邊的很多人都是這樣，只有那些症狀非常嚴重的才能住進醫院。」

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