　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

橙的上半年營收1.5億元「衰退逾3%」！將入歐洲雪胎旺季　拉貨力道增溫

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲橙的電子股份有限公司。（圖／翻攝自橙的官網）

▲橙的電子股份有限公司。（圖／翻攝自橙的官網）

記者楊絡懸／台北報導

胎壓偵測器（TPMS）大廠「橙的」（4554）公布2020年6月合併營收為2777萬元，月增19.42%，年減13.44%，受惠於中國OEM客戶訂單出貨暢旺，中和短期歐美地區處於復甦階段的影響；上半年合併營收為1.5億元，年減3.34%，表現仍優於整體產業平均水準。

橙的表示，從AM市場客戶別的營收占比為63.89%、OEM占比36.11%來看，中國OEM市場客戶的銷售業績年增4倍，其中卡客車出貨占OEM市場的比重接近5成，受惠於中國鄭州宇通客車保持穩健的出貨暢旺，以及今年新增商用車「北汽福田」使客製化TPMS系統產品的拉貨力道攀升。

請繼續往下閱讀...

展望2020年下半年，橙的維持審慎樂觀看法。目前歐美地區解封後主要客戶的拉貨力道逐見增溫，加上即將步入歐洲雪胎出貨旺季，有望增添整體營運良好成長動能。

此外，橙的指出，隨著汽車產業朝向電動車、自動駕駛研發技術進程趨勢明確，帶動每車導入主動式安全系統的滲透率提升，加上各國政府陸續強制標配TPMS系統，創造橙的業務團隊開拓市場有利的銷售環境，積極拉高於全球TPMS市場占有率的表現。

 
ET快訊
快訊／畢書盡當爸爸了！公開喜訊：跟我長得很像的女兒
空拍畫面驚人！永和文化路塌陷擴大　市府緊急疏散上百住戶
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

26歲存到第一桶金「隔年入手第1棟房！」　她大方曝光10點理財習慣

過來人曝「50萬存款是大關」　釣出老鳥經驗談：資產會飛速成長

台股跌破五日線　財經作家呼籲居高思危...「少賺不會死、賠錢才會死、套住更想死」

橙的上半年營收1.5億元「衰退逾3%」！將入歐洲雪胎旺季　拉貨力道增溫

劍麟6月營收1.61億元、月減1.69%「年減逾5成」！波蘭廠量產助攻　盼營運落底回升

他清7支股票「共賺40萬」只1檔賠200塊！投報率最高45.5%：買1張賺35000元

鴻海旗下富士康擬投資10億美元　擴建印度iPhone組裝廠

全台商圈加碼三倍券最新情報一次看！　四倍天母券「享七折起優惠」

蘋果攜手鴻海開發「AR鏡片」進入試產　最快2022年推出「AR眼鏡」

9成雇主暑期不減少徵才需求　這縣市職缺、時薪最多

很瘋狂！母子2天騎300km環島　她：送兒畢業禮物，圓年輕時夢想

粉衣妹妹攔轎祈福「飆淚腿軟」　媽祖停留加持：妳要平安健康

林心如跟媽媽掉海裡要救誰？　霍建華一回答...林志穎：跟我一模一樣！

伊能靜聯手婆婆演吵架騙老公　秦昊吐槽很浮誇：把我媽帶得夠作

吉娜喊話郎朗「你是我的全世界❤」　張歆藝告白袁弘淚崩：謝謝你愛我

超虔誠香燈腳！走步機虛擬進香　他遠端鑽轎底...網：媽祖保祐你

熱情海獅「肚肚撸地」幫清水池　髒水四處推散！網笑：來亂的吧

Hebe田馥甄《一一》起舞全身痠痛　只睡兩小時哀怨「想融化在床上」

小朋友搶轎！帶粉紅超跑進幼兒園 奶音「媽祖～我愛祢」網：好感動

爽住台中最貴酒店29萬頂樓套房 游泳池、SPA池都搬進去！超奢華

26歲存到第一桶金「隔年入手第1棟房！」　她大方曝光10點理財習慣

過來人曝「50萬存款是大關」　釣出老鳥經驗談：資產會飛速成長

台股跌破五日線　財經作家呼籲居高思危...「少賺不會死、賠錢才會死、套住更想死」

橙的上半年營收1.5億元「衰退逾3%」！將入歐洲雪胎旺季　拉貨力道增溫

劍麟6月營收1.61億元、月減1.69%「年減逾5成」！波蘭廠量產助攻　盼營運落底回升

他清7支股票「共賺40萬」只1檔賠200塊！投報率最高45.5%：買1張賺35000元

鴻海旗下富士康擬投資10億美元　擴建印度iPhone組裝廠

全台商圈加碼三倍券最新情報一次看！　四倍天母券「享七折起優惠」

蘋果攜手鴻海開發「AR鏡片」進入試產　最快2022年推出「AR眼鏡」

9成雇主暑期不減少徵才需求　這縣市職缺、時薪最多

她重返職場「應徵文書助理」莫名被羞辱！　公司冷回：有缺但不缺妳

中職／尼寇力歸隊牛棚待命　王溢正明天投中信兄弟

中職／獅猿打線出爐　翁瑋均戰生涯初登板方建德力阻兄弟封王

女兒躲疫情休學一年！侯昌明憂心做出做壞2打算　助愛女續圓藝術夢

26歲存到第一桶金「隔年入手第1棟房！」　她大方曝光10點理財習慣

羽球全團賽／王齊麟搭學弟逆轉「楊肉盧」　助土銀進決賽碰合庫

巨型水晶寶寶！上千隻「藍色水母」塞爆發電廠　再不抽走就要大停電

柴犬掉進「無限深淵」緊抓邊緣皺眉！　拍攝者不救笑翻7千人

雲林求贊助「1萬張悠遊卡給小學生」　柯文哲：我回去會處理

32KG壯漢邊牧「巨嬰魂」滿點！　卡位「小狗床」喵皇也傻眼

王思佳「胸口下滑」兩點走光！　乳暈看光光...全場看傻啦

財經熱門新聞

PTT土豪哥玩股票！「半年賺2億」超驚人

他清7支股票「共賺40萬」　只1檔賠200塊

台幣升值吃利潤！柯拔希：產業恐被逼走

過來人曝4大地雷科系！設計系哭了

港幣直直落！台銀換匯價創近2年新低　換新台幣10萬多賺3000元

威力彩14.6億開了　幸運兒是你嗎

四大公股金控上半年獲利慘　年衰破百億元

iPhone 12就算不附耳機與充電頭　傳聞仍比iPhone 11貴近1500元！

下周油價再漲！專家預估漲幅出爐「九五汽油每公升逼近24元」

掌握442存錢法！簡易3步驟「在家就能賺」

3倍券綁對卡才划算　7銀行首刷禮破千元

「日本家計簿存錢法」超實用：能控制花費

快訊／三倍券申購突破1101萬人次！紙本預購逼近千萬大關

股市與黃金同時上漲　分析師：金價的反彈才剛開始

更多熱門

相關新聞

劍麟6月營收1.61億元　月減1.69%「年減逾5成」

劍麟6月營收1.61億元　月減1.69%「年減逾5成」

汽車零配件廠「劍麟」（2228）公布2020年6月合併營收為1.61億元，月減1.69%，年減53.49%，主要客戶認列出貨獎勵折扣影響營收，實質營運已過谷底開始復甦；上半年合併營收14.66億元，年減少34.54%。

賓士AMG GT Black Series預告

賓士AMG GT Black Series預告

聯發科6月營收252.79億元　創4年來新高

聯發科6月營收252.79億元　創4年來新高

南山人壽6月淨利25.1億元！上半年賺226.7億元、年成長2%

南山人壽6月淨利25.1億元！上半年賺226.7億元、年成長2%

FUSO堅達5噸貨車在台發表

FUSO堅達5噸貨車在台發表

關鍵字：

橙的橙的電子汽車零組件汽車輪胎胎壓偵測器財報

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

王少偉遭重打變臉　哈孝遠急道歉

陳建州道歉「真的是時候了」！

李榮浩下跪求婚　楊丞琳「忘詞哭叫5分鐘」完整畫面曝光！

台南芒果爺爺「送水果被砸頭」！網看完氣炸

惠蓀林場遊客走失半個月尋獲遺體

身分證亂填A123456789　害他信用破產

叫外送！桃園女同一招「爽吃11天霸王餐」

隋棠被罵「不該讓女兒露上身」網看照片傻眼

游否希徵駕駛「月薪曝光」！

復興空難解密　機長關鍵錯誤指令曝光

PTT土豪哥玩股票！「半年賺2億」超驚人

女師畸戀國三生長相曝光　1個理由輕判

預算千萬！郊區+豪車vs.市區+國產

7色一次滿足！家樂福也賣中衛彩色口罩了

汪東城道歉重申：我是中國人，祖籍廣東

更多

最夯影音

更多
很瘋狂！母子2天騎300km環島　她：送兒畢業禮物，圓年輕時夢想

很瘋狂！母子2天騎300km環島　她：送兒畢業禮物，圓年輕時夢想
粉衣妹妹攔轎祈福「飆淚腿軟」　媽祖停留加持：妳要平安健康

粉衣妹妹攔轎祈福「飆淚腿軟」　媽祖停留加持：妳要平安健康

林心如跟媽媽掉海裡要救誰？　霍建華一回答...林志穎：跟我一模一樣！

林心如跟媽媽掉海裡要救誰？　霍建華一回答...林志穎：跟我一模一樣！

伊能靜聯手婆婆演吵架騙老公　秦昊吐槽很浮誇：把我媽帶得夠作

伊能靜聯手婆婆演吵架騙老公　秦昊吐槽很浮誇：把我媽帶得夠作

吉娜喊話郎朗「你是我的全世界❤」　張歆藝告白袁弘淚崩：謝謝你愛我

吉娜喊話郎朗「你是我的全世界❤」　張歆藝告白袁弘淚崩：謝謝你愛我

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面