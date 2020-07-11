橙的上半年營收1.5億元「衰退逾3%」！將入歐洲雪胎旺季　拉貨力道增溫

▲橙的電子股份有限公司。（圖／翻攝自橙的官網）

記者楊絡懸／台北報導

胎壓偵測器（TPMS）大廠「橙的」（4554）公布2020年6月合併營收為2777萬元，月增19.42%，年減13.44%，受惠於中國OEM客戶訂單出貨暢旺，中和短期歐美地區處於復甦階段的影響；上半年合併營收為1.5億元，年減3.34%，表現仍優於整體產業平均水準。

橙的表示，從AM市場客戶別的營收占比為63.89%、OEM占比36.11%來看，中國OEM市場客戶的銷售業績年增4倍，其中卡客車出貨占OEM市場的比重接近5成，受惠於中國鄭州宇通客車保持穩健的出貨暢旺，以及今年新增商用車「北汽福田」使客製化TPMS系統產品的拉貨力道攀升。

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展望2020年下半年，橙的維持審慎樂觀看法。目前歐美地區解封後主要客戶的拉貨力道逐見增溫，加上即將步入歐洲雪胎出貨旺季，有望增添整體營運良好成長動能。

此外，橙的指出，隨著汽車產業朝向電動車、自動駕駛研發技術進程趨勢明確，帶動每車導入主動式安全系統的滲透率提升，加上各國政府陸續強制標配TPMS系統，創造橙的業務團隊開拓市場有利的銷售環境，積極拉高於全球TPMS市場占有率的表現。