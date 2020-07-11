劍麟6月營收1.61億元、月減1.69%「年減逾5成」！波蘭廠量產助攻　盼營運落底回升

▲劍麟台北總公司。（圖／翻攝自Google Maps）

記者楊絡懸／台北報導

汽車零配件廠「劍麟」（2228）公布2020年6月合併營收為1.61億元，月減1.69%，年減53.49%，主要客戶認列出貨獎勵折扣影響營收，實質營運已過谷底開始復甦；上半年合併營收14.66億元，年減少34.54%。

劍麟表示，6月實質營運成長主要是受惠於客戶在歐美地區解除封城後，提高備貨水位來因應新車銷售市場穩步復甦的需求所致，而中國新車市場回暖也進一步帶動拉貨力道；與主要客戶致力加速產銷回到正常軌道，尤其占公司整體營收約4成的台灣南投廠，其目前產能稼動率逐月穩步上升。

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為配合主要客戶在地生產的需求，劍麟進一步指出，耗時3年規劃的波蘭新廠，已順利於今年3月完工，並正式開始試量產，憑藉著地利之便與主要客戶建立更緊密的連結，未來可望藉由訂單需求逐步加溫及先進技術持續落實，推進新產能營運規模放大，創造今年營運有望築底回升。

展望第三季，劍麟維持審慎樂觀看法。雖全球大環境景氣仍存在負面因子，但觀察各國政府為加速整體經濟復甦相繼祭出刺激政策，尤其在汽車產業方面，更加大投入財政支出的援助計畫，推進新車銷售市場回暖，目前已明顯感受到主要客戶積極密切協調後續出貨的時程，有機會貢獻今年下半年營運良好的成長動能。

此外，劍麟為因應汽車產業朝向電動車、自動駕駛等結合電子科技技術的發展趨勢，集團已於2018年與客戶合作針對自駕車及電動車的車用散熱系統，並計畫於2021年底開始量產。