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誤指AV女優卡莉法是苦讀女學霸　羅國議員被開除黨籍！

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▲前「世界首席AV女優」：米婭卡莉法。（圖／翻攝自IG@Mia Khalifa)

▲▼杜多拉切誤以為米婭卡莉法是羅馬尼亞一名好學上進的清寒學生。你看像嗎？（圖／翻攝自IG@Mia Khalifa)

國際中心／綜合報導

羅馬尼亞「社會民主黨」一名政治人物日前被開除黨籍， 原因是他在社群分享了前「世界首席AV女優」米婭卡莉法(Mia Khalifa)的照片，卻誤指她是羅國一名窮苦的女學生，「靠著在燭光下苦讀」，在考試中獲得優異成績。

杜多拉切(Ionel Isac Tudorache)是羅國西北部克魯日郡(Cluj)坎皮亞․圖爾齊鎮(Campi Turzii)的鎮議員，日前他在社群貼文分享了前AV女優米婭卡莉法的照片。但可能是被假新聞騙了，他竟然指照片中人是羅馬尼亞一名好學上進的清寒學生。

文中說：「她是雅麗珊黛․蒂莫芙特(Alexandra Timofte)，她在燭光下苦讀，最後以10分滿分的優異成績畢業。」十分分諷刺的，他接著補充說：「但是我們社會上卻老是追捧一些垃圾偶像。幹得好！雅麗珊黛，願上帝永遠幫助你，願上帝與你同在。」

他的貼文PO出後，有網友指正他誤把AV女優當成是苦讀的女學生了，不久之後，這則貼文就被刪除。面對這則烏龍事 面對這則烏龍事件，羅國「社會民主黨」宣布開除杜多拉切的黨籍。

▲杜多拉切誤以為米婭卡莉法是羅馬尼亞一名好學上進的清寒學生。你看像嗎？（圖／翻攝自IG@Mia Khalifa)

杜多拉切(左)誤以為米婭卡莉法是羅馬尼亞一名好學上進的清寒學生。你看像嗎？（圖／翻攝自IG@Mia Khalifa)

他們發表聲說明：「本黨不認同杜多拉切的貼文，對於他的錯誤，我們深表歉意。由於這已不是他第一次犯下這類錯誤，因此我們決定開除他的黨籍，並且撤消在政治上對他的支持。」

現年27歲、美籍黎巴嫩裔的米婭卡利法在短短3個月的AV女優生涯裡只拍了7部電影。但其中一部她是戴著穆斯林頭巾演出。這部影片引發了穆斯林極大的反彈，ISIS甚至對她發出了死亡威脅，讓她十分恐懼。

米婭聲稱自己演出A片的3個月裡，僅獲得1萬英鎊(約37萬元新台幣)的報酬，目前她正在為了爭取補償片酬跟製片方打官司。

▲前「世界首席AV女優」：米婭卡莉法。（圖／翻攝自IG@Mia Khalifa)

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