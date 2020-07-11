掌握442存錢法！簡易3步驟「在家就能賺」　關韶文再推2銀行：50次免費轉帳

▲關韶文分享自己的薪水如何分配。（圖／關韶文授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

人稱小資達人的「關韶文」日前在個人Youtube頻道上，與來賓焦凡凡共同拍攝影片，分享了自己存錢的好方法。關韶文在片中指出，「發財不怕繞遠路」，雖然步驟可能有些繁瑣，但卻能讓小資族賺到一些好康，掌握簡單的「轉存」、「442存錢法」等方式，就可以讓自己的錢慢慢往上累積。

關韶文在「理財教室」系列影片中的「薪水怎麼存！『3個步驟』躺著賺錢就會變多」中提到，薪資戶通常會提供5次左右的跨行轉帳優惠，但其實次數還是有點少，所以可以把薪水全數轉到國泰世華的KOKO數位銀行或聯邦的數位銀行New New Bank，因為這兩家網路銀行每月都會提供50至55次的免費跨行轉帳優惠，完全不收手續費。

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關韶文表示，雖然一次手續費可能才10多塊，但累積久了，100、200塊其實也不少。不過，把錢轉到上述兩家銀行後，關韶文並不會把所有的錢留在那，因為兩者的活存利息都不高，所以他會把錢「全部轉出去」。

關韶文自己多採用「442的存錢法」，其中40%是零用錢、生活費，另40%則是儲蓄金，而最後的20%，則可以拿來投資。除了40%的零用金外，關韶文會將其他的錢全數轉到活存利息較高的銀行，他重申，因為「發財不怕繞遠路」，不過現在網路十分發達，所以可以在家用手機完成，不必真的出門繞路。

關韶文指出，其餘40%的儲蓄金和20%的理財金可以轉到「永豐大戶DAWHO」、「台新Richart」，前者活存利息為1.1%，甚至比實體銀行的定存利息還要高，而後者則為1%，不過也時常推出一些好康的活動。

此外，關韶文也解答焦凡凡的提問，在片中解釋為何要先將錢轉到KOKO數位銀行或New New Bank，結果關鍵居然也在「手續費」，因為這兩家銀行可以避免轉帳的額外開銷，領錢也不用額外的花費，這樣做就可以再多省下好幾筆。

關韶文補充，40%的生活費其實也可以放在其他帳戶，依照自己需求來選擇，像是如果常光顧7-11，則可存到中信；常去全家，就可以存放台新；如果每天搭乘捷運，則可以放在國泰世華，這樣才能更方便領出來花用。

關韶文建議，小資族可以將20%的理財金分為10%理財、10%保險，其中的保險可以拿來買儲蓄險，這樣在存個好幾年後，退出來就會是另外一大筆錢；至於理財的部分，如果平時沒有接觸這塊領域，則可以找信任的專員一起討論，在最划算的時機購入美股、美金，適當投資。

關韶文表示，透過上述的方式，就能夠慢慢的省下一些錢。此外，因為實體銀行、網路銀行的競爭激烈，所以可以每半年、一年就查看業者新張貼的活存利息公告，朝向對自己最有利的方案來做選擇。

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