振興三倍券綁對卡回饋賺最大　7家銀行新戶首刷禮破千元

▲振興三倍券開放數位綁定，多家銀行推出加碼回饋方案。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者紀佳妘／台北報導

振興三倍券開放紙本預購、數位綁定，多家銀行趁這波活動，推出1,000元以上高額新戶首刷禮，相較一般情況下，約300元到500元左右的新戶禮，民眾不妨搶搭振興三倍券熱潮，尋找適合自己的信用卡申辦。

回饋超過千元門檻的有星展銀行、花旗銀行、渣打銀行、滙豐銀行、中信銀行、北富銀以及玉山銀行（詳見下圖），信用卡回饋金額約落在1,150元至1,888元之間，但要留意的是多數限制是要新戶首刷禮的優惠為主。

請繼續往下閱讀...

▲振興券迎信用卡新戶，首刷禮1,000元以上的有7家銀行。（圖／Money101製表，點圖可放大）

其中，星展銀行推出到7月底為止，符合條件的新戶綁定振興三倍券，可享1,388元回饋，包含500元新戶首刷禮、全卡友加碼300元等，若加上指定通路消費最優享500元回饋，最高可拿到1,888元回饋金。

另外引起網友熱烈討論的還有渣打銀行，年底前累積達3,000元送1500元回饋金，若以現金回饋御璽卡1,88%來看，刷費滿3,000元還可拿到原先回饋56元，最高可拿到1,556元。

整體來看，星展銀行雖然設有幾項條件，但高額回饋堪稱是目前市場上最划算的信用卡加碼方案，而渣打卡友則要注意現金回饋御璽卡是「現金點數」，因此需登入網銀或打電話進行兌換，以綁定振興三倍券來看，政府回饋2,000元不用登入、加碼回饋的1,500元則要登入，如此一來，現金回饋才能真正入袋。

Money101也提醒，申辦信用卡除了獲得首刷禮之外，民眾也可以了解、比較各家銀行的原卡片回饋、指定通路的消費優惠是否符合自己日常消費需求，讓信用卡成為聰明消費的支付工具。