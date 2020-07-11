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9成雇主暑期不減少徵才需求　這縣市職缺、時薪最多

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▲麥當勞，打工，工讀生，勞基法。（圖／記者張一中攝）

▲人力銀行調查，9成雇主暑期不減少徵才需求。（圖／記者張一中攝）

記者余弦妙／台北報導

進入暑期打工旺季，打工平台小雞上工，針對平台內職缺以及百名雇主進行調查發現，進入6月後整體職缺量與前幾個月相比，整體成長了1.6倍，且有9成的雇主表示會維持或增加既有暑期招募計畫，另外在職缺分布以及平均薪資上發現桃園市表現最佳，且平均時薪更為全台最高的171元。

根據調查結果顯示，整體暑期職缺數較疫情前成長1.6倍，且高達9成的雇主會增加或維持既有的暑期招募計劃，主要原因為「暑假旺季業務量增加」、「填補流失人力」等，除了補教業本就因應暑期旺季會增加需求外，餐飲及門市相關職缺量較5月相比成長了3成，活動展覽類工作也增加了5成。

請繼續往下閱讀...

另外，小雞上工調查2020年6月份的打工職缺發現，職缺最多的前三名縣市落在台北市、桃園市及新北市，三者比例加起來占了全台總職缺的55%。其中相較去年桃園市比例增加了5%躍升至第二名，但成長數為最多，且新竹市職缺也大幅成長，職缺量佔全台6%，甚至高於六都中的台南市。

而在平均薪資方面，今年1月雖然調整基本時薪至158元，但小雞上工調查發現相較去年全台平均時薪落在167元，今年暑假平均時薪反而略為下降至166元。就全台來說，平均時薪最高的縣市落在桃園市，為高於全台水平的171元，而去年平均時薪最高的台中市今年則反而墊底與台南市同樣以163元居於六都之末。

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