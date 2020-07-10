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專營菸酒批發零售業者營業額腰斬　財政部有補貼

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▲▼財政部對菸酒專賣店、批發商補助方案（圖／財政部提供）

▲財政部對菸酒專賣店、批發商補助方案（圖／財政部提供）

記者吳靜君／台北報保

專營菸酒批發與零售業者，因為新冠肺炎（COVID-19）業者營運受到衝擊，財政部今（10）日發布，財政部「財政部對受嚴重特殊傳染性肺炎影響營運艱困之專營菸酒批發及零售業紓困辦法」，專營菸酒的批發或零售業者，營業額腰斬的話，讓政府幫忙發薪水、顧產業，幫助業者度過難關。

依據財政部的規劃，只要具有稅籍登記的菸酒批發零售業者，像是菸酒零售、菸草製造零售攤販、國產菸酒批發以及進口菸酒批發，只要營業額衰退超過50%，財政部補貼該業者每個員工薪資四成，上限是2萬元，補貼是4到6個月為三個月的薪資；並且按員工數每人計算，每人補貼業者一次性營運資金，一位員工就是一萬元。

請繼續往下閱讀...

財政部強調，已經領取同性質補貼的業者，不得重複申請補貼；而該項補貼財政部是請財團法人生產力中心辦理，申請期限自即日起到9月10日前止。

申請方式紙本與線上雙軌並行，紙本可以郵寄地址為新北市汐止區新台五路1段79號2樓。如果為了加速申請案件處理進度及節省申請業者郵資，歡迎採線上方式辦理，線上申請網址：http://sta-subsidy.tw/。若有申請相關問題，可撥打免付費專線電話0800-600910洽詢

不過，財政部宣布此項補助，就有網友反應「為何要補助菸酒，是鼓勵抽菸？鼓勵酒駕？」財政部小編也回應道，補助是為了照顧受到疫情影響的業者們，業者也和一般民眾一樣，都是生活在周遭的普通國民，並不等於犯罪者，當然也不等於政府鼓勵犯罪。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸有害健康！
● 《ETtoday新聞雲》提醒您：禁止酒駕、未滿18歲禁止飲酒！

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