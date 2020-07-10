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聯發科6月營收252.79億元　創4年來新高！Q2業績暴衝「飛越財測高標」

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▲聯發科，聯發科技，蔡明介，5G，5G晶片。（圖／記者姚惠茹攝）

▲聯發科6月營收252.79億元，創4年新高。（圖／記者姚惠茹攝）

記者楊絡懸／台北報導

IC設計大廠「聯發科技」（2454）公布2020年6月營收達252.79億元，月增16.07%，年增20.99%，創2016年9月來新高；第二季營收676.03億元，季增11.07%，年增9.8%，飛躍財測高標669億元，累計上半年營收1284.66億元，年增12.4%。

聯發科財測預期，今年第二季營收約達621億至669億元，季增2%至10%，年增1%至9%；營業毛利率預估為41%至44%，營業利益率8%至11%，每股盈餘達3.37元至4.12元。

請繼續往下閱讀...

面對邁入5G時代，5G晶片出貨將逐季成長。聯發科執行長蔡力行透露，聯發科技與全球主要運營商緊密合作，並展現全球領先梯隊的技術能力，推出天璣1000系列5G單晶片，瞄準旗艦級手機，未來將持續推出高具競爭力的5G產品支持各價格帶的手機。

在手機以外，聯發科的5G獨立數據晶片更成功跨入其他應用領域，並與英特爾（Intel）合作5G筆電開發，成為未來持續拓展市場的第一步。

聯發科既有的產品如智慧型手機、AIoT、電視、電源管理、客製化晶片等在全球各區域皆佔有一席之地，奠定良好的基礎，新投資技術如AI、5G、WiFi 6、企業級客製化晶片與汽車電子等也獲得不錯進展。

 
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