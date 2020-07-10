股息開始入帳　國泰金6月、上半年獲利雙料冠軍

▲國泰人壽投資股息已經逐漸入帳，像是台積電等除息，大幅挹注國泰金獲利。（圖／資料照）

記者吳靜君／台北報導

國泰金、富邦金今（10）日皆公布6月與上半年獲利，國泰金6月稅後純益則稅後純益為59.4億元，累計稅後純益已經達到392.9億元，EPS為2.68元。國泰金在6月單月稅後純益與累計稅後純益已經超越富邦金，為「雙料冠軍」但是在EPS上，富邦金仍有3.37元，仍是每股獲利王。

而國泰金旗下的子公司國壽6月稅後純益有65.2億元，比起5月賺31.5億元大幅增加，主要原因是6月股息開始挹注，包含台積電等公司都開始除息，股息收入已經進帳約20億元，帶動國泰金控表現。6月台股表現也頗佳，漲幅超過6%，國泰人壽股票、債券處理得宜的情況之下，國壽的淨值到350億元，也抵銷掉6月增提外匯價格變動準備金10億元的缺口。

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國泰世華銀行6月稅後純益則為18.7億元，上半年稅後純益138.5億元。國泰金表示，6月國泰世華銀仍維持高活存比，存放及手收業務表現平穩，資產品質亦維持良好。

富邦金則表示，6月因認列一次性未分配盈餘稅款26.21億元，6月自結稅後純益僅為30.35億元，累計今年前6月稅後淨利373.83億元，仍較去年同期成長35%，每股盈餘(EPS)為3.37元。

而旗下子公司富邦壽因為投資收入帶動成長，6月稅後淨利為27.20億元，較去年同期成長77%，累計前6月稅後淨利232.90億元，較去年同期成長114%，呈現倍數增長。