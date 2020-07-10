南山人壽6月淨利25.1億元！上半年賺226.7億元、年成長2%　EPS為1.64元

▲南山人壽。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

南山人壽公布6月自行結算財報，合併新契約保費為121億元；6月合併總保費為378億元；6月稅後淨利為25.1億元，不如5月淨利29.3億元，也較2019年同期的60.4億元，減少了35.3億元，年減率58%。不過，累計前6月稅後淨利為226.7億元，年成長2%，每股盈餘（EPS）為1.64元。

南山人壽說明，公司維持穩健經營的原則，在穩定的經常性收益及現金股利挹注下，同時掌握市場波段，實現股債資本利得，6月單月獲利25.1億元；累計前6月累計獲利為226.7億元，年成長2%。因近期新台幣持續升值，南山人壽為因應匯率波動，也增提外匯價格變動準備金新台幣30億元。

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新契約部分，南山人壽6月合併新契約保費為120.6億元，年衰退15%。南山人壽表示，受7月1日新制上路、國內疫情趨緩、及業務通路高峰競賽最後衝刺等因素影響，帶動理財型商品、保障型商品、意外及健康險商品的業績，貢獻整體新契約保費收入成長。

南山人壽指出，持續關注後疫情時代國人的健康保障，於銷售上致力推動意外及健康險商品。根據南山人壽內部統計，今年累計至6月為止，意外及健康險新契約業績達38.5億元，年成長約12%。此外，依保發中心統計，今年累計至5月為止，南山人壽傳統美元保單新契約保費達320億元，市占率達23%。

至於南山產物，6月總保費收入為5.25億元，其中，個人險簽單保費收入為3.46億元、企業險簽單保費收入為1.59億元。整體而言，今年截至6月總保費收入成長2%。