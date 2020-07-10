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慘！4大公股金控上半年獲利衰退3成　兆豐金唯一賺破百億元

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▲▼兆豐銀。（圖／記者吳靜君攝）

▲兆豐金上半年唯一破百億元的公股金控。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

公股金控公布獲利情形，受到保單停售效應影響，各銀行手續費收入略有增加，四大公股金控6月稅後純益71.86億，月增約5%左右。但是受到新冠肺炎（COVID-19）衝擊以及低利、零利息的影響，銀行利差無法擴大，今年上半年稅後純益僅為295.7億元，賺不到300億元，且較去年同期衰退逾百億元，為126億元，年減幅度將近三成。

兆豐金上半年賺112.81億元　唯一破百億元公股金控

請繼續往下閱讀...

兆豐金公布的自結獲利中，因為台股表現不錯，兆豐金旗下兆豐證6月賺了3.49億元，挹注兆豐金的6月獲利，整體兆豐金6月稅後純益為29.24億元，較5月來說維持相當的成績。

但是兆豐金因為3月金融市場大幅震盪，出現虧損的因素，導致上半年稅後純純益雖然是唯一一家公股金控突破百億元，112.81億元每股稅後純益（EPS）為0.83元，但是較去年同期減少約40億元，所以兆豐下半年也將繼續努力，盡力追回所丟失的40億元。

合庫金上半年獲利僅差去年4億元　差距些微

合庫銀則是受惠於保單停售效應，財富管理的收入挹注手續費收入，使得合庫金6月稅後純益達到15.86億元，較5月再多賺了3.5億元左右。不過整體來說，合庫金上半年稅後純益達到80.52億元，EPS為0.6元，較去年同期僅差4億元，是四大公股金控中與去年同期跌幅最小的金控，較有機會可以追上去年獲利的少數公股金控。

▲▼合庫總行。（圖／記者吳靜君攝）

▲合庫金上半年獲利僅與去年些微的差距。（圖／記者吳靜君攝）

第一金上半年衰退逾一成　下半年重「質」和信託

由於一銀的表現仍然下滑，所以第一金6月稅後純益為17.78億元，較5月份下滑3.6%；累計上半年稅後純益87.64億元，較去年同期減少超過一成，EPS僅為0.7元。

而一銀的之所以持續下滑的因素，來自於金融操作的調整，將剩餘資金轉往固定收益型的商品；所以一銀的利息收入可以維持穩定，但是金融操作獲利就有受到影響；至於提存呆帳的部分，海外的案子也持續在談判中，所以呆帳提存略有增加，不過近期可望傳出好消息，一銀的獲利壓力可以得以舒緩。

未來一銀的放款業務將以「質」和貢獻度為出發，希望可以拉高利差，並且加強信託業務，提升一銀的手續費收入。

利息收入不佳　無法帶動華南金解除危機

華南金6月稅後純益為8.98億元，雖然比5月略有上升，但是仍未突破10億元大關，主要是利息收入仍然上不來；但是在財富管理上確是略有增長，整體而言華南金因為華南永昌證的權證交易事件，雖然華南永昌證6月有些微的獲利，但是仍讓華南金上半年僅賺14.73億元，EPS為0.12元，不僅遠遠不如去年，也落後於其他公股金控表現。華南金表示，7、8月因為投資有股利收入，所以獲利情況可望好轉。

展望下半年，雖然公股銀高層都說希望可以維持獲利，但是仍有太多隱憂，包含國際疫情持續升溫、新冠肺炎（COVID-19）還未解除危機，經濟情況仍具不確定性，所以部份海外企業有信用風險的危機，因此今年公股金控的獲利仍不敢太樂觀，就有公股高層說「不敢冀望今年比去年好，僅希望最壞的情況已經過去」。

▼受到新冠肺炎疫情與經濟展望仍不確定，公股金控上半年較去年同期大為衰退。（表／記者吳靜君、資料來源／公開資訊觀測站）

▲▼公股金控,獲利,上半年,6月。（表／記者吳靜君、資料來源／公開資訊觀測站）

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