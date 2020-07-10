那那大師親曝「60、30、10」原則　風險規避超重要！避免意外忽降臨

▲那那大師精闢講解如何理財配置。（圖／關韶文授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

網紅「那那大師」日前在關韶文的Youtube頻道上，分享了保險、理財等相關資訊。那那大師在片中指出，針對儲蓄險來說，雖然能夠簡易入手，但也務必要「量力而為」，如果不夠了解，就不要隨便聽信、隨意亂碰，不過，規畫收入仍是很重要的一件事，適當的理財配置才能讓自己往後過得更輕鬆。

關韶文在「理財教室」系列影片中的「60%、30%、10%『理財配置』無腦學會！」中提到，有些人會將資金分為60%消費、30%存錢、10%保險，因為一般民眾都會擔心，日後會不會忽然被疾病纏身，或是不幸發生意外等，因此「存錢」在收入的比例如果過小，可能就無法支付。

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那那大師以金字塔來比喻，在「風險規避」、「儲蓄理財」、「稅務規畫」三個部分中，應該將「風險規避」放在最底層，而比例約抓百分之十，因為一般人都不希望自己存下來的錢要拿來付醫藥費，所以一定要預留風險規避的錢，意外發生時，才可以拿來使用，而原本存下來的錢，就不會被動用到。

另外，針對儲蓄險，那那大師表示，如果提前解約，那麼就會賠上許多錢，甚至讓原本投入的資金一毛也不剩，所以絕對要「量力而為」，不能把所有預計存下來的錢，全部投入在儲蓄險上，不然萬一忽然被裁員或發生其他意外，不但付不出保費，裡面的錢也拿不出來。

那那大師補充，儲蓄險其實與年齡無關，不一定是越年輕買越好。此外，他也提醒，「不懂的東西就是不要碰」，雖然適度的投資理財是個不錯的選擇，但如果沒有專業的專員協助，自己也還搞不清楚，還是放在銀行定存最單純、安全。

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