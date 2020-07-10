豪宅回春？都更分回案「明日博」降價2次後　首度標脫

▲國產署6次列標、兩度降價的「明日博」終於賣出去了。（圖／記者宋良義攝）

記者吳靜君／台北報導

財政部國產署開標都更分回宅，這次列標32戶、標脫6戶，其中屢標屢敗的「碧湖君鄰」、「明日博」在再度降價求售之後，這次終於各標脫兩戶，明日博總價上億元、單價也破百萬元，這次首度標脫引發業界的關注、碧湖君鄰賣出最後兩戶店面之後，也正式完售。

根據國產署的公告，這次公告列標共計32戶，其中三重區的「翔譽雙子星」、大安區的「忠泰鳳磐」、大同區的「永德言葉」各列標1戶；萬華區的「全坤威峰」、中正區的「正隆天地」各列標2戶；板橋「昇陽文薈」列標6戶以及大安區的「明日博」列標17戶，共計32戶。

請繼續往下閱讀...

這次，標脫的建案有大安區的忠泰鳳磐，面積為54坪、標脫金額為4623萬元，換算每坪價格85萬元；碧湖君鄰兩戶皆為店面，面積大約37、37坪左右，標脫金額在3006萬元，每坪價格在81萬元。

另外，明日博也都是大坪數一戶是97.1坪與120坪，標脫金額分別是9646萬與1億3515萬元，每坪單價上看100萬到112萬元；永德言葉則是49坪，得標金額3443萬元，每坪約70萬元。

根據財政部國產署顯示，「最難賣」的兩個建案終於在歷次降價之後，終於賣出去了，其一就是「碧湖君鄰」的兩個店面，列標11次，經歷過4次降價終於標脫，溢價率約0.04%到0.17%之間；明日博也列標6次，降價兩次之後終於標脫兩戶，且單價仍創百萬身價，溢價率則是在0.01%到0.02%。

而永德言葉是這一批都更分回案中，溢價率最高者，溢價率達到5.17%。財政部國產署表示，現在已經「完售」的都更分回案除了碧湖君鄰外、永德言葉、忠泰鳳磐也已經完售。財政部表示，下一批都更分回案將在7月底再度公告，如果有興趣的民眾仍可持續關注。