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近7500家企業投保不誠實　勞保局去年共開罰近1.3億元

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▲▼勞保,勞工保險局,勞保局,勞保條例,老年給付,職災保險,年金改革,勞保基金,勞保年金。（圖／記者李毓康攝）

▲根據勞保局資料顯示，去年共計近7500家雇主未如實申報勞、就保因而被裁罰。（圖／記者李毓康攝）

記者余弦妙／台北報導

暑假即將到來，許多學生會利用暑假期間打工，勞保局提醒，暑期打工雖僅是短暫兼職，雇主仍應於暑期工讀生到職當日為其申報參加勞、就保並提繳勞工退休金。根據勞保局資料顯示，去年共計近7500家雇主未如實申報勞、就保因而被裁罰。

勞保局指出，投保單位在暑期工讀生到職當日申報其參加勞、就保及提繳勞工退休金時，只需按其每月實際工資總額如實填報，勞保局會依「勞工保險投保薪資分級表」及「勞工退休金月提繳分級表」的規定自動歸入適當等級。

請繼續往下閱讀...

勞保局納保組長黃錦儀表示，雇主在投保時必須在加保申報表上註明「部分工時」，否則勞保局系統將會以全職工時記入，屆時在勞退的提繳部分就會以全職的基本工資2萬3800元來計算需提繳6%勞退金，因此提醒雇主一定要以實際薪資總額來提報且標註部分工時。

根據勞保局108年統計資料顯示，去年全年共計有4450件勞、就保未加保裁罰案件，共開罰4396萬元。勞、就保未覈實加保裁罰案件共有3104件、8518.5萬元。另外，根據勞動部職安署去年工讀生勞動條件專案檢查情結果發現，檢查家次1092家中，有308家違反勞基法，所佔比率28.2%，其中以「未有例假7休1」違反比率最高。

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