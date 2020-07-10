盛弘6月營收年增34.31%　推動「醫療數位轉型」迎大健康商機

▲盛弘集團董事長楊弘仁。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

盛弘醫藥（8403）今（10）日公告6月合併營收3.5億元，年增34.31%。盛弘指出，台灣疫情趨緩並解封，政府推動防疫新生活，防疫物資需求持續，本業醫藥流通事業部、躍獅連鎖藥局及旗下熔噴布大廠敏成(4431)持續挹注；累計今年上半年合併營收17.9億元，年增16.59%。

盛弘表示，儘管全球疫情並未停歇，但台灣防疫有成且全面解封，政府倡導防疫新生活，民眾在外出時更重視清潔衛生，保健及防疫產品需求不減，帶動盛弘醫藥流通事業部及躍獅連鎖藥局營運穩步發展。

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盛弘指出，解封後民眾生活恢復正常，醫療及健診人數逐漸回流，健康管理部門如健檢及健康管理之營運陸續恢復，旗下精準健康公司及哈佛健診除高階健檢外，也推出多項基因檢測服務，目標預防醫學市場，將預防治療的時間提前至未發病階段。

盛弘說明，轉投資的敏成（4431）為台灣熔噴不織布大廠，自年初以來持續生產口罩用熔噴布供國內防疫所需，為使重要原料熔噴不織布供應無虞，敏成已在月初啟用新產線，產能除持續配合政府定額徵用供國內防疫使用到年底，其餘產量將售予國內廠商，以及消化國外客戶的訂單。

盛弘強調，國發會5月發表「後COVID-19台灣經濟發展對策」報告，提出七支箭重點對策，第一支箭即是打造大健康產業，以創新科技結合健康醫療領域應用的數位療法、智慧醫療、精準醫療、數位防疫等，驅動台灣大健康產業的推進。

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