路透：加拿大盼「緩和與中緊張」　不考慮為香港制裁北京政府

▲G20會議上加拿大總理杜魯道與習近平握手（圖／路透）

實習記者林宣佑／綜合外電報導

北京當局上週正式通過國安法之後，各國紛紛表態譴責。加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）大動作採取應對措施，但近日事情有了新發展。據路透社報導，加拿大一名政府消息人士於當地時間9日透露，加拿大目前沒有考慮就香港議題對中國祭出制裁，不希望兩國關係惡化。

加拿大警方先前應美國要求，拘押華為財務長孟晚舟，導致加拿大和北京政府的關係降到冰點。

港版國安法在6月30日深夜正式生效，杜魯道立即宣布，暫停與香港的引渡協定、禁止出口敏感軍事用品到香港，並強調可能加強香港移民措施。

中國駐加拿大大使叢培武對此指控加拿大政府「干涉他國外交事務」，最好準備好面對中國的報復性措施，加拿大將會「承擔後果」。

這名消息人士表示，在野保守黨內部分成員希望杜魯道對通過國安法的中國官員祭出制裁，但目前這類措施不在政府的考慮範圍。他說，「我們無意與中國起衝突，也非蓄意挑釁，而是要採取行動回應中方的舉措」，目前加拿大會將政策重點放在「加強香港移民措施」上。

加拿大移民部長門多西諾（Marco Mendocino）9日被問及加拿大將有何作為時則說，政府已在研究各種選項，但對細節不加解釋。

►熱銷50年！契爾氏金盞花植物精華化妝水500ml超低價

►二手票券豐富你的生活～