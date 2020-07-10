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日本機械訂單回溫「機器人產業加速成長」！投資專家：中長期可望同步轉強

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機器人,AI智慧,科技,搶飯碗（圖／路透社）

▲日本核心機械訂單，月成長1.7%，為近3個月來首度增長。（圖／路透社，示意圖）

記者楊絡懸／台北報導

日本最新公布核心機械訂單逆勢增長，打破市場衰退預期，成為機器人產業動能回溫的重要指標。法人指出，自3月下旬低點以來，ROBO全球機器人指數累計已大漲53.1%，漲幅超越那斯達克指數（NASDAQ Composite），預期未來在基本面推高支撐下，有機會更上層樓。

日本內閣府本周公布5月核心機械訂單，月成長1.7%，為近3個月來首度增長，打破市場預期衰退4.5%的看法；主要增長動能來自非製造業的需求大增，訂單金額單月暴衝17.7%，是近4個月來第三度增長紀錄。

請繼續往下閱讀...

第一金全球AI機器人及自動化產業基金經理人陳世杰表示，日本是全球工業機器人的出口大國，市占率超過5成。機械訂單即代表機器人與自動化設備的接單情形，通常會在6個月後出貨。從目前數據結果觀察，預告未來3至6個月的機器人產業出貨動能將同步轉強。

陳世杰指出，近兩、三年來，全球企業已看到製造無人化、服務無接觸化的趨勢，除了原本自動化程度較高的汽車、電子業之外，包括食品、金融、服務等非製造業，也都在加快機器人與自動化的研發和建置速度，讓機器人產業百花齊放。

這一波疫情與美中衝突危機，疊加AI人工智慧、5G、物聯網等技術的相互作用，進一步催化機器人產業的發展速度。根據美國國際數據資訊IDC預估，未來5年，全球企業採購機器人與自動化設備的金額將增加1.5倍，達2746億美元，年複合成長率上看20%。

陳世杰表示，按過往經驗，股市通常領先基本面。ROBO全球機器人指數自3月下旬已率先谷底反彈，累計至今已上漲超過50%，完全修復肺炎疫情造成的修正缺口，再攻波段新高；在基本面追趕下，機器人中長期有機會更上層樓，如短期逢回整理，都應站在買方。

 
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