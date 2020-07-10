「可偷的藝術展」東京一藝廊作品瞬間被偷光　人潮多到鄰居報警！

文／中央社記者楊明珠東京10日專電

日本東京一家藝廊預定今天凌晨0時起舉辦一場10天的「可偷的藝術展」展覽，活動標榜到場者可偷走展品，昨晚吸引大批人潮前來，結果將近半夜時展品全被偷光。

哈芬登郵報（HuffPost）日文版網站報導，原訂今天凌晨0時起在東京都品川區一家藝廊舉辦的「可偷的藝術展」（Stealable Art Exhibition）在展出約30分前湧進人潮，展品一下子被偷光。

這項展覽活動事前透過社群網站宣傳，表示前來觀展者一組限偷一副或一項作品，引起廣大的迴響，網友紛紛留言寫道：「我一定要去偷。」

這項展覽的展品包括遊戲設計家伊藤gabin（本名伊藤雅敏）、雙人藝術組合exonemo、藝術家中村讓二、攝影家五味彬等10組藝術家的作品。

主辦的創意製作人長谷川踏太聲明表示，原本昨晚大家都很守規矩等待進場，但人潮超乎想像，塞滿道路，擔心會吵到鄰居，於是提早開放民眾進場，沒想到出現人擠人的混亂狀況，感覺作品瞬間被偷光。

他說，人潮太多，導致藝廊附近鄰居報警處理。對於鄰居及專程前來卻沒能看到作品的民眾深感抱歉，主辦單位之後會說明。

根據「可偷的藝術展」在網路上的宣傳，展期從7月10日至19日，展場沒有保全人員、24小時無人營業。對於前來觀展的人士設有10條規定，包括寫著「把作品拿回家的人，請讓我們稱這些人是藝術小偷」、展品可偷但展品以外的設備或器材不能偷，若有毀損，將報警處理。

規定還包括，觀展者一組僅能偷一副或一項作品、要做出「文明的偷竊行為」，勿干擾到藝廊周邊鄰居的安寧。展場設有監視器，拍攝的影片會在網路上直播或事後播放影片，想維護隱私權的人請戴口罩或面具進場。（編輯：郭中翰）