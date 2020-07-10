葡萄王6月營收月增2.83%　展望第3季樂觀正向

▲葡萄王生技。（圖／記者沈繼昌攝）

記者姚惠茹／台北報導

葡萄王（1707）今（10）日公告6月營收7.98億，月增2.83%，年減1.34%；第2季營收22.5億，季增11.91%，三大事業體第2季表現皆優於第1季，葡萄王展望第3季仍保持樂觀正向。

葡萄王表示，子公司葡眾自年後即配合防疫停止所有課程訓練，連帶影響3~5月份營收，但隨著6月台灣防疫解封，葡眾營收也重回成長軌道，月增2.33%，年增1.27%，隨著市場需求升溫與新產品益生菌牙膏及口腔噴劑上市，預期陸續貢獻營收，營運可望回復市場預期。

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葡萄王指出，母公司台灣葡萄王6月份在去年高基期條件下，仍然穩定成長，月增19.23%，年增1.65%，而自有品牌尤其在虛擬通路部份，受惠防疫宅經濟影響，營收表現亮眼，6月年成長 48.74%，其中機能性飲料搶搭夏日飲料旺季及手遊風潮，帶動買氣上升。

葡萄王分享，上海葡萄王累計第2季營收2.6億，較第一季增加121.16%，營收表現主要受到6月一筆訂單影響，因客戶更新包裝造成延遲出貨，進而影響營收成長力道，不過整體成長動能可望反映在第3季，並隨著第2季下滑幅度收窄，下半年度營收由負轉正樂觀可期。

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