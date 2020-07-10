三倍券加碼嗨起來！台灣Pay最高回饋1500元「數位綁定破151萬人次」

▲台灣Pay綁定三倍券加碼，滿額禮將不限制名額，每券最高優惠達到1500元的回饋。（圖／兆豐銀提供）

記者林淑慧／台北報導

振興三倍券預購今（10）日開放第十天，依據經濟部統計，截至今天下午4時為止，上官網申購的民眾已突破1086萬3785人次；其中，台灣Pay綁定三倍券加碼，滿額禮將不限制名額，每券最高優惠達到1500元的回饋，推升數位綁定者突破151萬人次。

依據經濟部統計，目前紙本預購共934萬6556人，透過官網預購者有54萬3149人，選擇四大超商預購的有880萬3407人；至於數位綁定共151萬7229人，含信用卡102萬2498人，電子票證19萬3607人，行動支付30萬1124人。

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為衝刺數位綁定人次，經濟部官員指出，台灣Pay綁定三倍券原本可獲得滿額禮300元、首刷禮100元，合作店家回饋20%、最高600元以及三倍券抽大獎，最大獎為百萬汽車；加碼之後，推出兩個加碼、兩個放寬，滿額禮從300元增加為500元、早鳥禮為300元。

而且，滿額禮不限制名額，前30萬名有500元、之後的也可以享受200元。換言之，如果是前30萬名消費者，可以拿到500元滿額禮，加上早鳥禮300元，首刷禮100元，加上店家回饋最高600元，合計最高優惠將有1500元。

另外，振興三倍券即將在7月15日上路，傳統市場及夜市也積極響應，經濟部中部辦公室也宣佈再加碼，推出「振興三倍券超值包好康！再抽市集抵用券！」活動，希望再衝刺申購人次。

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