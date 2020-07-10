朴元淳之死！韓民眾批浪費公帑厚葬「性侵犯」　怒嗆肉搜遭性騷女秘書

▲市民在首爾大學醫院前舉牌抗議，認為朴元淳的輕生，對性騷被害者而言是二度傷害。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓首爾市長朴元淳（박원순）10日凌晨被發現陳屍於北嶽山肅靖門一帶，讓支持者們到醫院後哭得聲淚俱下！其死後，激起南韓網民在「Me too」性別議題上長久以來的敏感神經。有一派人認為，朴元淳太早離開人世，大志未成；另一派人認為，朴元淳以死迴避刑事責任，有損首都市長格調；其中更有人主張應為朴元淳討公道，肉搜出到警局控告遭性騷的市廳前女職員，揪出致市長於死地的殺人兇手。

根據《韓聯社》，推特上不少網友回顧朴元淳在3任首爾市長、10年任期間有著不少亮眼政績，卻因犯錯而結束短暫的生命，「巨星殞落令人無言」、「朴市長長期引領韓國社會議題，柔軟的身段與思考能力超越眾人」、「祂是引領燭光革命（促成罷免朴槿惠之集會）的偉人，歷史會記下他的」、「祂一生為天下眾生犧牲奉獻，在此先不論市長功過，只希望祂一路好走。」

另一派人認為，市長朴元淳身陷性醜聞，不僅性騷市廳女職員，還在手機上用「N號房」的媒介Telegram傳送不雅照片，甚至之後為逃避法律責任選擇輕生，使警方在喪失公訴權下無法繼續調查性騷擾案，此舉根本有損市長格調，因此在青瓦台官網發連署，反對首爾市廳浪費公帑、以為期5天的「市葬」規格厚待，至10日晚間6時截稿前，有近20萬名網友響應。

▲南韓網友發起連署，反對首爾市廳高規格舉辦朴元淳喪禮。（圖／翻攝自青瓦台官網）

網友表示，「身為女性，我無法同意他是令人遺憾的民主鬥士這句話，請警檢務必完成性騷擾案偵察」、「犯錯後卻在未受罰的情形下以極端方式輕生，這對被害者來說根本是二度傷害。」

然而卻有朴元淳的極端支持者，認為社會該停止縱容「Me too」捕風捉影式的獵巫行為，除了質疑為何被害者這時才出現，甚至在進步派輿論傾向的社群網站上發文痛批，威脅將不惜動用資源，調出市廳秘書室職員名單，肉搜控告市長的女職員身份。此文一出後引起極大爭議，最後遭到刪除。

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