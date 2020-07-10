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羅麗芬-KY 6月營收5653萬元　線上行銷策略帶動第2季營運回升

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▲▼羅麗芬主持華視全新綜藝《姐姐愛時尚》開播記者會，GIGI、方季惟、華視總經理莊豐嘉出席。（圖／記者屠惠剛攝）

▲羅麗芬-KY董事長羅麗芬。（圖／記者屠惠剛攝）

記者姚惠茹／台北報導

羅麗芬-KY（6666）今（10）日公告6月營收5653萬元，與上月持平，主要是線上行銷策略奏效，帶動第2季營收1.67億元，較首季增加49％，羅麗芬表示，雖然公司已強化線上營銷，降低疫情的衝擊，但整體營運的成長，仍需期待線下的消費力復甦。

羅麗芬-KY表示，受到疫情影響，上半年實體活動完全暫停，至7月初才舉辦今年第一場招商大會，雖然目前中國大陸未完全脫離疫情，但大會仍然吸引美容院業主踴躍參與，參與人次達到往年的六成水準，現場氣氛熱絡，美容院業主下單情況優於預期，或可視為後疫情時代消費動向參考。

請繼續往下閱讀...

羅麗芬-KY指出，美業市場是剛性需求，而未來美業發展的新潮流是新服務＋新零售，今年在疫情環境下，促使羅麗芬加快過去幾年線上發展的布局，恰好檢視布局策略的成效，而目前線上新零售品牌《伊姿佰EasyBio》在拓客方案的推動下，銷售成績持續攀升。

羅麗芬-KY強調，《伊姿佰EasyBio》已在微信小程序建立品牌總部商城、天貓及京東設立線上商城，並以百度、微信、抖音、小紅書、微博、朋友圈等主流新媒體同步進行宣傳，公司的線上銷售策略成功，也分享給美容院業主，共同以線下的專業＋服務，為後疫情時代帶來新的成長動能。 

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