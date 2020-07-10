小事也親自來！高鐵人稱鄭光遠「拼命三郎」：半夜、凌晨都接過他電話

▲高鐵總經理鄭光遠（左）。（圖／記者賴文萱攝）

記者李宜秦／台北報導

長榮航空前董事長鄭光遠於2014年接任台灣高鐵公司總經理，上任後面臨高鐵財改、轉轍器故障等危機，高鐵員工表示，鄭就是「拼命三郎」，對於許多小事都是親力親為，某次颱風天還曾半夜11點接過鄭電話，隔天6點他又打來，是個非常注重細節的主管。

鄭光遠學經歷豐富，他畢業於成功大學造船工程系學士、國立交通大學運輸工程研究所碩士、麻省理工學院航運管理研究所碩士、國立交通大學交通運輸研究所博士，曾任立榮航空董事長、長榮海運公司副總經理、長榮航空董事長等，交通背景橫跨海、陸、空運，相當完整。

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▲鄭光遠相當重視國旅，首先喊出「搭高鐵，遊台灣」。（圖／記者李宜秦攝，下同）

高鐵員工表示，鄭光遠將航空公司的做法帶來高鐵，如列車長廣播、檢視列車載客率、發車地點檢討、提升服務品質等，鄭也非常重視國旅，「搭高鐵，遊台灣」就是他先喊出的計畫，疏運期間的列車調度、對號車或自由座安排，也都親自處理。

該員工表示，鄭光遠上任後面臨轉轍器狂故障時期，當時幾乎每個週末都會出狀況，鄭光遠也都親自解決，除此之外，鄭還曾遇過美濃地震、工會罷工、高鐵財改等挑戰，這都不是剪剪綵、揮揮手就能做的，必須由真正有實力的人才能出任，帶領高鐵走向正確的方向。

該員工指出，鄭光遠從航運開始做起，隨著長榮版圖擴大，空運、海運都有涉略，當時長榮是高鐵原始股東，在競標時，鄭就是長榮派任負責高鐵的協理，等於在高鐵興建規劃初期，鄭就都有參與，他之後回去長榮出任董事長後又回來高鐵服務，可說是與高鐵頗有淵源。

該員工直言，鄭光遠就是「拼命三郎」，什麼事都自己處理，對於細節也都不會放過，即使每天處理很多文件，他都能挑出小文件的錯字，他強調，鄭絕對有實力擔任總經理，絕非酬庸位置，有他可說是高鐵的福氣。

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