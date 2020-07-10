　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

心疼江耀宗被潑髒水！高鐵人曝「江建立制度」：要升遷不用靠關係

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲高鐵董事長江耀宗出席路台灣Express記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲高鐵董事長江耀宗。（圖／記者林敬旻攝）

記者李宜秦／台北報導

台灣高鐵公司董事長江耀宗曾任中華航空、中國鋼鐵董事長，最早自中科院助理研究員做起，也曾在台北捷運、高雄捷運公司服務。在高鐵服務10年的員工表示，江耀宗為高鐵打造完善制度，讓「努力的人有目標」，上任後面臨上市挑戰，也成功讓高鐵擠進公司治理評鑑前5％，針對近日風波，他直言「是往董事長身上潑髒水，他很委屈」。

江耀宗早年曾於中山科學研究院服務，歷任助理研究員、副研究員、研究員、技監組長，參與雄風、天劍、天弓等飛彈相關研發工作；在扁政府時期，至臺北市政府捷運工程局任總工程司、副局長；在馬政府時期，被拔擢晉升捷運工程局局長，參與並推動台北捷運系統木柵線、淡水線、中和線、新店線、板南線完工通車，軌道背景相當完整。

請繼續往下閱讀...

▲▼高鐵,高鐵旅客,乘客,旅客,搭高鐵。（圖／記者李宜秦攝）

▲高鐵員工表示，江耀宗建立完善升遷制度，讓員工要升遷不用靠應酬。（圖／記者李宜秦攝）

近日江耀宗被其他媒體爆出假減薪事件，高鐵員工為他喊冤，直言「很惡毒」。他表示，江耀宗到任後為高鐵建立透明完善制度，包括輪調、升遷等，連中階主管要升遷他都會一個一個面談，新人開訓時也會親自到場勉勵。

該員工表示，江耀宗的個性比較一板一眼，不會跟員工打成一片，但會給員工明確努力的目標，讓員工知道，不需要跟主管交際應酬、喝酒套關係，只要靠著自己的努力，就能獲得獎金或晉升機會。

該員工說，江耀宗是很聰明的人，他到任隔一週高鐵就掛牌上市，對他而言是一大挑戰，江也在2017年訂下目標，高鐵公司必須參與證券交易所的公司治理評鑑，原定目標為20％，想不到在全體努力下，高鐵自2018年起至2020年，連續3年都擠進前5％，成績單相當優秀。

▲▼高鐵,高鐵旅客,乘客,旅客,搭高鐵。（圖／記者李宜秦攝）

▲高鐵近年旅客數穩定成長。（圖／記者李宜秦攝）

也因江耀宗訂下的目標，高鐵公司制度相當公開透明，為參與評鑑，過去都是拖到期限最後一刻才召開的股東會，近年也都提前一個月召開，而網頁的財務資訊揭露都相當完整。

該員工表示，江耀宗到任後為高鐵還了900億的債務，他的年薪卻只有700萬元，相比而言根本是九牛一毛，且根據高鐵年報，2015年董事長11個月的薪水就達1046萬元。他直言，江這次被抹黑「分外的委屈」，媒體根本是對他潑髒水，要找到一個人撐起這麼大的公司不簡單，有江這麼潔身自愛的人當董事長，是高鐵的福氣，一分錢一分貨，他交出的漂亮成績單會說話。

▲▼國旅,觀光,觀光客,旅遊,旅客,高鐵假期。（圖／記者李宜秦攝）

▲高鐵公司搭配國旅推出許多相關旅遊方案。（圖／記者李宜秦攝）

ET快訊
快訊／午後雷雨來了！8縣市大雨特報　嚴防雷擊強陣風
快訊／國內爆首例「牛結節疹」　染上有1成死亡率
國光女神慶生脫了！「上空單手遮點」球型炸出　解放原因曝光
賠慘！23歲男借Audi A5爽開　撞破民宅車頭全爛..9車
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／台灣首例牛結節疹金門1養牛場確診　23頭染病1頭牛隻死亡

心疼江耀宗被潑髒水！高鐵人曝「江建立制度」：要升遷不用靠關係

快訊／午後雷雨來了！台中以北、宜花等8縣市大雨特報　嚴防雷擊強陣風

隨白沙屯媽祖進香！羅小妹「手術超順利」　被舅舅問1句...她超齡回惹鼻酸

快訊／國內爆首例牛結節疹　農委會15:30記者會說明防疫處置

預計增50億產值！「3步驟」成為藝FUN券店家　最快3天審查通過

寶寶出生3個月！人夫「猛滑微信撩妹」怪老婆小心眼　神觀念讓萬人炸了

影／小強現身嚇壞全家！熱褲辣妹「徒手神抓」超勇猛　網全嗨翻：想嫁了

影／英、日將台列入「開放名單」　莊人祥：現階段鼓勵商務優先

官學締結伙伴關係　南區大專校院職安衛自主互助聯盟與南區勞動檢查機構 簽署結盟

鄧紫棋Vlog發起《別勉強》翻唱挑戰　片尾藏彩蛋...超大咖親自示範

KID掀朋友家客廳「神秘方形地板」　一掀起來驚呼：有魚！！

劉詩詩「一個眼神」吳奇隆就懂！　「夫妻相處模式」曝光…甜到鄭爽摀臉

小客車撞倒機車騎士「無感落跑」 下班警直擊猛追攔截：靠邊停車！

陶晶瑩網路新節目超「無尺」　虧炎亞綸人間自走炮...站旁邊怕怕der

比特犬「恐攻」32秒影片曝！主人一家5口椅子猛砸拉不開　黑汪狂哀嚎險死

鄧倫玩密室逃脫「全程尖叫不停」ＸＤ　被鬼嚇到「拖行楊冪1公尺！」超狼狽

毛弟邱宇辰揪羅志祥打球「變膀胱者XD」　花100天增肌..結果身高少9cm

上北檢控鮑魚三妹「毀我一生」！　吃屎哥摔手機：當藝人塑膠做的

惡火進逼！絕望母死前扔兒出3樓　前海軍陸戰隊員1秒衝刺奇蹟救援

快訊／台灣首例牛結節疹金門1養牛場確診　23頭染病1頭牛隻死亡

心疼江耀宗被潑髒水！高鐵人曝「江建立制度」：要升遷不用靠關係

快訊／午後雷雨來了！台中以北、宜花等8縣市大雨特報　嚴防雷擊強陣風

隨白沙屯媽祖進香！羅小妹「手術超順利」　被舅舅問1句...她超齡回惹鼻酸

快訊／國內爆首例牛結節疹　農委會15:30記者會說明防疫處置

預計增50億產值！「3步驟」成為藝FUN券店家　最快3天審查通過

寶寶出生3個月！人夫「猛滑微信撩妹」怪老婆小心眼　神觀念讓萬人炸了

影／小強現身嚇壞全家！熱褲辣妹「徒手神抓」超勇猛　網全嗨翻：想嫁了

影／英、日將台列入「開放名單」　莊人祥：現階段鼓勵商務優先

官學締結伙伴關係　南區大專校院職安衛自主互助聯盟與南區勞動檢查機構 簽署結盟

NCC人事／國民黨領票塗鴉「新聞自由將死、拒絕東廠」後離席　民眾黨投不同意

中職／12強國手投入選秀　胡智為、林凱威都有約在身

快訊／台灣首例牛結節疹金門1養牛場確診　23頭染病1頭牛隻死亡

台指期大跌150點　分析師：下周站回12000點還是有機會

娃娃機變賭場！夾1顆換700「日收2萬元↑」…2賭客爽夾8顆換錢下場慘爆

台南最I減廢日　iphone11手機等你拿！

被控消費許崑源…王浩宇批「胡亂提告」：都是事實...網戰翻

開路一直因石虎遭阻饒　台中藍營議員：生活50年一隻都沒看過

公宅結合長照！東明公宅長照機構開幕滿月　2022再增5據點

旋轉豪宅光實品屋耗資億元　限「符合資格者」參觀

22位「高潮女孩」的對比照　自慰過後露出閃亮自信笑容

生活熱門新聞

台中4同事集資1200！爽中30億

快訊／新冠肺炎再添2例！指揮中心1400記者會說明

接遺體回殯儀館！老員工竟性侵女屍

站捷運手扶梯左邊又被人不好意思　她回應讓對方安靜了

妹妹「飆淚腿軟」攔轎賜福！畫面逼哭萬人

麥當勞驚見「無頭」顧客！網一搜嚇壞：靈異公社見過他

20多歲女返台「美國返台2天」才發病

屈臣氏今開賣中衛口罩「官網無限轉圈圈」

國內爆首例牛結節疹　農委會15:30說明防疫處置

安以軒被熱飲燙到　麥當勞回應了！

新增2例境外移入　美國、阿曼工作返國確診

她推好市多消暑飲品「簡直完美比例」　網勸退

捷運「松江南京站」人潮嚇呆他　2特點：台北華爾街

萬壽路超毛遇鬼　釣出許多「受害者」

更多熱門

相關新聞

林佳龍：請高鐵檢視落實合理薪資

林佳龍：請高鐵檢視落實合理薪資

台灣高鐵爆出假減薪爭議！現任台灣高鐵董事長江耀宗2017年帶頭減薪砍半，月薪70萬元砍為35萬元，不過，今（9）日傳出高鐵另編列獎金把減薪的金額補回來。對此，交通部長林佳龍表示，高鐵獎金制度行之多年，但如何落實合理薪資制度，會請高鐵再進行檢視。

振興三倍券　可買高鐵回數票

振興三倍券　可買高鐵回數票

三倍券「可買高鐵回數票」　昨天悄悄改了

三倍券「可買高鐵回數票」　昨天悄悄改了

高鐵祭三大優惠！買飯店聯票打折

高鐵祭三大優惠！買飯店聯票打折

高鐵推3人同行優惠　滿額贈65折電子票券

高鐵推3人同行優惠　滿額贈65折電子票券

關鍵字：

高鐵江耀宗

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

身分證亂填A123456789　害他信用破產

游否希徵駕駛「月薪曝光」！

陳建州道歉「真的是時候了」！

熊熊「一次中2點」承認性慾強又好色

陸大使館：哈薩克不明肺炎1772人死

過來人曝4大地雷科系！設計系哭了

高雄男舞廳被砍3刀　斬斷大動脈放血慘死

台中4同事集資1200！爽中30億

快訊／韓首爾市長遺體確認被尋獲

課後相約七星潭…女師與國三男「海灘野戰」

韓國瑜付費上「博恩夜夜秀」　價碼曝光

比特犬「恐攻」32秒影片曝！黑汪狂哀嚎險死

為了趕去唱KTV！　男摺疊刀狂刺殺死2人...今被「執行死刑」

王少偉遭重打變臉　哈孝遠急道歉

快訊／新冠肺炎再添2例！指揮中心1400記者會說明

更多

最夯影音

更多
鄧紫棋Vlog發起《別勉強》翻唱挑戰　片尾藏彩蛋...超大咖親自示範

鄧紫棋Vlog發起《別勉強》翻唱挑戰　片尾藏彩蛋...超大咖親自示範
KID掀朋友家客廳「神秘方形地板」　一掀起來驚呼：有魚！！

KID掀朋友家客廳「神秘方形地板」　一掀起來驚呼：有魚！！

劉詩詩「一個眼神」吳奇隆就懂！　「夫妻相處模式」曝光…甜到鄭爽摀臉

劉詩詩「一個眼神」吳奇隆就懂！　「夫妻相處模式」曝光…甜到鄭爽摀臉

小客車撞倒機車騎士「無感落跑」 下班警直擊猛追攔截：靠邊停車！

小客車撞倒機車騎士「無感落跑」 下班警直擊猛追攔截：靠邊停車！

陶晶瑩網路新節目超「無尺」　虧炎亞綸人間自走炮...站旁邊怕怕der

陶晶瑩網路新節目超「無尺」　虧炎亞綸人間自走炮...站旁邊怕怕der

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面