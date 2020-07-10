心疼江耀宗被潑髒水！高鐵人曝「江建立制度」：要升遷不用靠關係

▲高鐵董事長江耀宗。（圖／記者林敬旻攝）

記者李宜秦／台北報導

台灣高鐵公司董事長江耀宗曾任中華航空、中國鋼鐵董事長，最早自中科院助理研究員做起，也曾在台北捷運、高雄捷運公司服務。在高鐵服務10年的員工表示，江耀宗為高鐵打造完善制度，讓「努力的人有目標」，上任後面臨上市挑戰，也成功讓高鐵擠進公司治理評鑑前5％，針對近日風波，他直言「是往董事長身上潑髒水，他很委屈」。

江耀宗早年曾於中山科學研究院服務，歷任助理研究員、副研究員、研究員、技監組長，參與雄風、天劍、天弓等飛彈相關研發工作；在扁政府時期，至臺北市政府捷運工程局任總工程司、副局長；在馬政府時期，被拔擢晉升捷運工程局局長，參與並推動台北捷運系統木柵線、淡水線、中和線、新店線、板南線完工通車，軌道背景相當完整。

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▲高鐵員工表示，江耀宗建立完善升遷制度，讓員工要升遷不用靠應酬。（圖／記者李宜秦攝）

近日江耀宗被其他媒體爆出假減薪事件，高鐵員工為他喊冤，直言「很惡毒」。他表示，江耀宗到任後為高鐵建立透明完善制度，包括輪調、升遷等，連中階主管要升遷他都會一個一個面談，新人開訓時也會親自到場勉勵。

該員工表示，江耀宗的個性比較一板一眼，不會跟員工打成一片，但會給員工明確努力的目標，讓員工知道，不需要跟主管交際應酬、喝酒套關係，只要靠著自己的努力，就能獲得獎金或晉升機會。

該員工說，江耀宗是很聰明的人，他到任隔一週高鐵就掛牌上市，對他而言是一大挑戰，江也在2017年訂下目標，高鐵公司必須參與證券交易所的公司治理評鑑，原定目標為20％，想不到在全體努力下，高鐵自2018年起至2020年，連續3年都擠進前5％，成績單相當優秀。

▲高鐵近年旅客數穩定成長。（圖／記者李宜秦攝）

也因江耀宗訂下的目標，高鐵公司制度相當公開透明，為參與評鑑，過去都是拖到期限最後一刻才召開的股東會，近年也都提前一個月召開，而網頁的財務資訊揭露都相當完整。

該員工表示，江耀宗到任後為高鐵還了900億的債務，他的年薪卻只有700萬元，相比而言根本是九牛一毛，且根據高鐵年報，2015年董事長11個月的薪水就達1046萬元。他直言，江這次被抹黑「分外的委屈」，媒體根本是對他潑髒水，要找到一個人撐起這麼大的公司不簡單，有江這麼潔身自愛的人當董事長，是高鐵的福氣，一分錢一分貨，他交出的漂亮成績單會說話。

▲高鐵公司搭配國旅推出許多相關旅遊方案。（圖／記者李宜秦攝）