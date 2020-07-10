豪放女子「亂入脫褲」蹲下開始上！　CNN記者播到一半…只能默默往左移

True professionalism by @sarasidnerCNN and @KateBolduan to not even skip a beat as a woman literally relieves herself directly behind their live shot!! Well done. 2020 just a mess... #CNN pic.twitter.com/8MRsVLu9r6 — Brent (@BrentDuke33) July 6, 2020

記者黃心瑀／綜合報導

美國有線新聞網（CNN）一名女記者莎拉（Sarah Sidner）6日時，於街頭進行播報，沒想到鏡頭內突然出現一名女子，東西放下人直接開始脫褲上廁所，當場嚇壞許多人：所幸似乎有人從耳機中提醒莎拉這個突發狀況，只見她迅速移動身體，將這個尷尬的場面遮住。

綜合外媒報導，莎拉當天在加州的聖莫尼卡（Santa Monica）進行報導，人就站在一片海灘前方，正當她播報現場狀況到一半時，一名身上揹有許多袋子的女子，突然間走入鏡頭拍攝到的畫面，下秒就在大庭廣眾之下將褲子脫下，並做出類似上廁所的行為。

莎拉一邊說著話，似乎同時也有人透過耳機向她表示現在的情況，只見她的身體不斷朝著螢幕的左方移動，巧妙的將正在上廁所的路人給遮住，一點也沒受到這突如其來意外的影響；不過這個尷尬的場面早已在直播中被大家看光光，引起許多人的關注。

報導中指出，當天播出的內容為討論加州最新的新冠肺炎確診紀錄，一天之內有3千多人確診；從6月中以來，加州染疫住院人數激增41%，單日病歷紀錄於本月5日被打破，有11529例新感染，每天的死亡人數維持在100人左右。