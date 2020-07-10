台塑四寶Q2合併淨損59.72億元　上半年共虧損近200億元　

▲圖左至右分別為：台塑董事長林健男、南亞董事長吳嘉昭、台化副董洪福源、台塑化總經理曹明。（資料照／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

台塑四寶今（10）日公布第2季獲利，四大公司台塑、台塑化、台化、南亞第2季合併稅後淨損59.72億元，雖連兩季虧損但由於6月國際油價回穩，相較第1季虧損139.87億元來比，虧損大幅收斂57.3%，其中除了南亞連兩季獲利外，台化則在第2季轉虧為盈。四寶上半年合併虧損199.97億元。

台塑表示，今年第1季受新冠肺炎疫情影響，需求急凍，第2季疫情趨緩，各國陸續解封，需求回溫，因此第2季合併稅前虧損1億元，比上季獲利1億元，減少2億元，合併稅後虧損6億元，比上季虧損4億元，虧損增加2億元，歸屬母公司每股稅後盈餘為-0.1元。

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另外，台塑6月單月營收，受惠於全球各國陸續解封，需求增溫，再加上原油價格高於5月，6月營收147.76億元，年減19.5%，但營運狀況已經好轉，而上半年累計虧損10億元，每股虧0.16元。

南亞指出，第2季歸屬母公司稅後利益為21億6,116萬元，每股稅後盈餘0.27元，主要是以PCB為首的電子材料產品獲利顯著增加，但其他產品受疫情衝擊，獲利不如去年，再加上認列台塑石化公司的投資損失，導致整體獲利減少。

而南亞6月合併營業額為207億94,99萬5000元，與2020年5月比較增加13.8億元，成長7.09%，其中銷售量差增加9.7億元，銷售價差增加4.1億元。主要是5G即將商轉，新世代手機及物聯網應用陸續推出，基地台等硬體持續布建，帶動電路板營收成長；而環氧樹脂則因風電市場需求佳、電子用途銷售穩定，營收也有增加。

台化表示，第2季歸屬母公司稅後利益為11億2,492萬元，每股稅後盈餘0.19元，主要在解封後，各國重啟經濟，加上OPEC減產協議，油價及石化塑膠產品價格回升，高價庫存幾近去化，且大陸經濟動能恢復明顯，致營業利益增加。

台化說，世界各國逐步解封後，下游需求提升及客戶回補庫存影響，再加上解封後帶動石油需求，加上OPEC延長減產協議，帶動石化塑膠產品行情上漲，6月單月營收與2020年5月比較增加18.3億元，成長10.2%。

台塑化指出，第2季受到國際油價暴跌，4月更一度在原油市場出現負油價，導致營運受到影響，所幸6月國際油價回穩，第2季自結合併稅後虧損86億7,377萬元，比2020年第1季合併稅後虧損100億322萬元，虧損減少13億2,945萬元；其中歸屬母公司的稅後虧損86億5,714萬元，每股稅後虧損0.91元。

此外，台塑化6月合併營業額320億9,110萬元，比2020年5月256億8,558萬元，增加64億552萬元，增幅24.9%。

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