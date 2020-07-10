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區塊鏈有助太空探索！亞洲區塊鏈高峰會搶票倒數　太空人親身演講關鍵領導

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▲虛擬實境「太空站」拍攝地點在世新大學全媒體大樓。（圖／主辦單位提供）

▲虛擬實境「太空站」拍攝地點在世新大學全媒體大樓。（圖／主辦單位提供）

財經中心／台北報導

「亞洲區塊鏈高峰會」（Asia Blockchain Summit 2020）將舉辦為期5天的線上活動，邀請卡司大咖雲集，太空人哈德菲爾（Chris Hadfield）演講「關鍵時刻的領導」，並特地在虛擬實境「太空站」舉行線上開幕，讓參與者身歷其境。

美國國家航空航天局（NASA）和歐洲航天局（ESA）等太空巨頭，紛紛投入研究如何利用區塊鏈來完成太空任務；研究結果顯示，區塊鏈技術在地面上應用，可用於太空探索領域，例如幫助進行深空導航應用。

請繼續往下閱讀...

高峰會執行長費聿安表示，主辦單位為讓本會呈現內容更生動逼真，特別在虛擬實境「太空站」舉行線上開幕，讓參加者彷佛置身太空，加強觀眾對「區塊鏈應用」的印象。

▲虛擬實境「太空站」拍攝地點在世新大學全媒體大樓。（圖／主辦單位提供）

▲「亞洲區塊鏈高峰會」執行長費聿安。（圖／主辦單位提供）

亞洲區塊鏈高峰會開幕式「太空站」是在世新大學全媒體大樓拍攝，擁有光雕投影、3D製模掃描、動捕與虛擬攝影棚等，與歐美業界同步的先進科技與設備。

費聿安也特別感謝世新大學，提供這次產學合作的機會；尤其7月8日影片拍攝當天，多媒體中心主任何懷嵩特別親臨攝影棚指導，也與伍號影音專業團隊和導演劉小洋在影棚見面。

亞洲區塊鏈高峰會將從7月15日上午9時起，為期5天的線上高峰會活動，來自70多個國家的產官學界專家們作專題演講、爐邊訪談和分組討論等。每一個主題都與區塊鏈實務應用相關，是一場「跨地球」多國籍的區塊鏈知識與經驗交流響宴；欲參與民眾可上網取票，地球票索票代碼為「DORIS.W」。

「地球票」屬體驗票，取得步驟如下：

1、點www.abs2020.com：進入這個畫面。再按「REGISTER FOR 2020」。

2、進入，再找到藍色「EARTH Ticket」；再按「ENTER」。

3、藍框內打代碼「DORIS.W」，就可以報名。

4、表示1次可以給1-10張體驗票。

5、按「註冊」，以全部英文就進入填寫聯絡人資料（名字、姓氏、電子信箱、確認電子信箱）。

6、再將所要送體驗票「地球票」的對象資料，以英文填好全部欄位（名字、姓氏、電子信箱、職稱、工作單位名稱與網址、國家），就完成報名。

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