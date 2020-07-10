金昌石礦上訴遭駁回　台泥表遺憾





▲台泥董事長張安平。（圖／ETtoday資料照）



記者陳心怡／台北報導

針對昨（9）日最高行政法院駁回台泥企業團所屬之金昌石礦上訴，台泥今日發聲明表示遺憾。台泥認為，台泥做為守法的企業，政府施政前後應有一致性。

台泥表示，金昌石礦花了超過八年時間，至少向六個機關，完備所有合法開發應具備之一切「核可條件」才開始動工，因此「通過環評8年才動工」，責任並不在企業，同時也很難想像此等力求合法的作為與時程，竟被法院視為「無故延宕開發行為」而受不利的判決。

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台泥指出，金昌石礦於 98 年 4 月 2 日取得經濟部「有條件核定」許可使用礦業用地後，並不代表可以立即動工，還須依據政府法令提請花蓮縣政府、內政部(區域計畫委員會)完成「土地變更編定」，並向花蓮縣政府取得「水土保持施工許可與開工備查」；同時針對礦場所在土地，另要向財政部國有財產署簽訂租約，才能進行開發，最後在民國105年2月26日取得水土保持施工許可證及同意開工備查，才完備所有開發條件。如果按照今時法院的判決，等於金昌石礦於 98 年 4 月 2 日拿到經濟部「有條件核定」許可使用礦業用地函文之後, 就可以進行開發行為， 無異是要企業「違法」。

此外，台泥表示，動工前民國103年3月31日台泥還正式函文環保署審查環現差報告，業經環保署請經濟部釋示金昌開發許可時點之認定後，民國103年5月22日環保署亦回函確認台泥「尚無應提送環境現況差異分析及對策檢討報告」，金昌石礦無須再進行環現差，並退回台泥主動提出的環現差報告。

台泥表示，基於促進社會相互理解，已於109年6月8日針對金昌石礦主動進行環現差審查。

台泥強調，作為標竿企業，非常願意跟各種不同意見的團體協商向前行，讓產業、社會、工業相輔相成，而不再是衝突對立。也企盼各界理性面對工業在現代社會中，是人類生活與文明深不可分的一部分。