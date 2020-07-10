川普又一重大挫敗！　美最高法院裁定他沒豁免權「須交出稅務紀錄」

▲ 川普競選時曾承諾，將公開個人稅表。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者林宣佑／綜合外電報導

美國歷任總統皆有公開個人稅表的慣例，現任總統川普（Donald Trump）2016選舉活動時也曾誓言公開，事後卻撕毀承諾。美國最高法院於美東時間9日發布兩份重大判決，裁定曼哈頓檢察官有權調閱川普的稅務紀錄，駁回川普有刑事豁免權的主張。

但最高法院另一份判決中，認定國會民主黨議員無法拿到川普的財務文件。川普因為沒有依慣例公開個人財產及稅務而受到強烈抨擊。對希望得知總統長期財務狀況的人來說，對這此判決結果相當不滿。

美國保守派的首席大法官羅伯茲（John Roberts）說明：「在我們的司法體制中，人們有義務配合搜查他私人文件的刑事傳票，包括『總統』。」川普提名的2位保守派大法官，戈薩奇（Neil Gorsuch）及卡瓦諾（Brett Kavanaugh），在本次裁決也和自由派大法官站在同一陣線。最後法院以7比2表決結果，做出對川普不利的判決。

川普在推特上發布一系列貼文，以表達對本判決的不滿。

國會緊盯這兩案訴訟過程。法院宣布，國會議員確實有權要求檢視總統的個人資料，但並非沒有限制。最高法院最後決議，將國會民主黨議員的要求發回下級法院。