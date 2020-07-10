《富比世》向蓬佩奧示警：封殺抖音可能衝擊川普選情

▲《富比世》雜誌撰文說，川普政府若封殺抖音，可能會嚴重衝擊川普的選情。(圖／翻攝自《富比世》網站)

國際中心／綜合報導

就在美國國務卿蓬佩奧聲稱正考慮禁止包括抖音(TikTok)在內的中國應用App後，美國《富比世》(Forbes)雜誌網站周四(9日)刊文發出警告：民調顯示，如果川普政府禁止人們使用抖音，可能會對川普的競選連的選情造成衝擊。

蓬佩奧7日晚接受「福斯新聞網」訪問時說，美國正考慮限制抖音等中國社群媒體應用程式，並暗示美國政府對此非常重視。可能會採取行動。

「美國是否會封殺抖音」近兩天來已成為美國媒體的熱議話題。 然而，《富比世》9日發文給蓬佩奧當頭潑了一盆冷水。報導中說，當天早上公布的一項民調顯示，對於可能會出現的此一禁令，33%的美國成年人持反對態度，高過持贊成態度的29%，這可能會在11月的總統大選投票中給川普帶布來不利的後果。

非但如此，對於即將到來的大選，關鍵投票群體中多數人也反對上述禁令。報導中舉例稱，中間派選民持反對態度的比例比贊成者高出4%。自稱溫和派的選民中，反對高過贊成的比例為6%。在2016年總統大選中沒有投票的選民中， 反對高過贊成的此例更高達13%。

另一方面，中間派選民和2016年總統大選中沒有投票的選民，整體上也反對美國禁止使用任何中國社群媒體應用程式。 《富比世》同時提到，最強烈的反對聲音來自美國18至29歲的成年人。在此一年齡族群裡，反對美國禁用抖音銀支持禁用的比例分別為52%比19%，相差多達33個百分點。不過在35歲至44歲之間，支持此一禁令的人比反對的人高出13%。

報導指出，「年輕選民將是決定2020年美國總統大選結果的關鍵」。美國塔夫茨大學研究顯示：自從川普當選以來，年輕選民的投票率大幅上升，年輕選票為民主黨在2018年期中選舉獲勝發揮了重要力量。

抖音自從2016年進入美國市場後，迅速衝上蘋果應用商店和Google應用商店下載排行榜的前十名。《富比世》稱，近幾個月來，抖音已深入美國年輕人的日常生活，全美有多達3720萬用戶。到2020年底，預估此一數字更會飆到4540萬。統計機構指出，其中約三分之二的用戶是成年人。

上述報導同時提醒：民調顯示，美國選民對有關「國家安全和國際關係」等議題興趣缺缺，「這意味著政府封殺抖音可能會帶來極高的政治風險，對川普沒有明顯的好處」。

非但如此，民調機構Morning Consult調查更顯示，許多年輕選民對川普政府「抖音禁令」的直接反應是「蔑視」。有18%的人表示，當他們聽說美國政府正考慮禁止使用某個應用程式時，他們反而更想使用它。 而48%的人則表示，上述禁令不會對他們使用有關軟體產生影響。