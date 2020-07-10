「日本家計簿存錢法」預算分類放收納包　她秀實用功能：真的能控制花費

▲曹小玉用六孔拉鍊收納包控制支出。（圖／曹小玉授權使用）

網搜小組／鄺郁庭報導

「真的很誠懇的告訴大家～人到了一定的年紀（越早領悟越好）一定要做未來規劃及吸收財務知識！」曹小玉日前在臉書《存錢公社》貼文，分享一個日本家計簿的存錢法。只要用簡單的收納包，就能控制好花費，每個月剩餘的錢再存起來，「用了這個方法以後，當看到鈔票一張一張不見的時候，用錢就會更謹慎。」

曹小玉文中表示，她準備了一個六孔拉鍊收納包，每個月領到薪水後，就會把花費的預算一次領出來，並放到幾個收納袋中。而她計算的預算清單包括：

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1.生活費、伙食費

2.水電費、油錢、電信費……等繳納費用

3.日用雜費

4.信用卡費（可以將消費的收據放在一起）

▲曹小玉會一次將要付的錢領出來，放進家計簿裡。（圖／曹小玉授權使用）

她指出，費用預算的收納袋可以依據個人的支出項目做增減，「用這種方法後，就不需要一直到銀行ATM領錢，（ps.一直到ATM領錢，如果跨行還會收手續費，而且不知不覺沒有錢了會一直領）。」曹小玉透露，這樣的方法比較能控制花費，每個月剩的錢就存起來，另外她也搭配記帳APP，檢視自己的消費習慣。

最後曹小姐補充，這個家計簿她不會帶出門，如果皮包沒有錢了，就從家計簿拿，「讓預算可以做控制，用了這個方法以後，當看到鈔票一張一張不見的時候，用錢就會更謹慎。」

看到貼文後，不少人紛紛大讚這個方法，「原來有這種東西，謝謝分享，我一直以來都只用信封，想不到有這種東西！」、「很棒的方法，正找不到方法分類要繳的東西，謝謝分享」、「這個概念很好喔，直接控制預算。」

也有網友提醒，「這個家裡有手腳不乾淨的不適合，我就曾經被偷了10萬，一家4口的保險+車貸+房貸……」、「會有遺失的風險.....還是放存摺分開存」、「手癢！會想花錢這個我沒辦法克服」、「這方法我以前有用過，有數位帳戶後，每日計息，建議也可以試。」