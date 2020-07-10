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金與正：早餐時看到各種暗示美朝峰會報導，非常下飯

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▲▼北韓,朝鮮,金與正,勞動黨（圖／路透社）

「朝鮮勞動黨」第一副部長金與正。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

北韓官媒「朝中社」周五(7月10日)早上發布了「朝鮮勞動黨」第一副部長金與正的談話。 金與正說，早餐時看到美國各種暗示「美朝(北韓)領袖高峰會可能出現轉機的報導，非常下飯。

但她個人認為，今年內不會出現美朝領袖峰會。因為它並非必要，只有美方對此有需求。如果現在就舉行峰會，只會成為某人誇耀的政績，而對於朝鮮(北韓)來說，則毫無益處。

金與正指出，如果美方無法改變對朝鮮的敵對立場，那不僅今年、即使從長遠來看，美朝領袖峰會也毫無必要，至少對朝鮮來說有害無益。

至於美朝領袖峰會可能涉及對朝鮮制裁，金與正表示，委員長(金正恩)同志對川普總統的個人感情「非常堅固、良好」。但無論兩國領袖關係怎麼良好，美國國防部長卻仍然唱反調再次渲染什麼「不可逆轉地要拆除朝鮮核設施」，且不加掩飾地拋出朝鮮為「流氓國家」的敵對言論。

金與正強調，對於美國高層跟美國總統言論相背是否在「唱雙簧」，還是川普已經權力被架空，她不予置評。但透過美國高官的所作所為可以確定，即使美國安全度過了2020大選「危機」，未來也會作出更多對朝鮮的敵對行動。所以，朝鮮不會因兩國領袖個人關係如何來調整對美的戰術和核戰略，畢竟朝鮮不僅要跟現任的美國總統打交道，也要跟未來的美國政府打交道。

金與正明確提醒美國，朝鮮並不是不搞無核化，而是現在不能搞。「要想實現朝鮮半島無核化，需要另一方的很多變化，要同時採跟朝鮮的行動相應的不可逆轉的重大措施。」 最後，金與正轉達了委員長同志對川普總的問候：「祈願總統事業有成。」

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