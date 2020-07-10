全球PC市場開始復甦　蘋果Mac第2季出貨量升溫

▲2020年第二季蘋果Mac的出貨量將增長5.1%。。（圖／達志影像／美聯社）

記者林鼎閎／綜合報導

根據Gartner最新的PC出貨量報告顯示，2020年第二季全球PC出貨量將增長2.8%，蘋果Mac的出貨量將增長5.1%。數據顯示，今年4至6月底（第二季），蘋果估計將售出逾436萬台Mac，高於去年同期的415萬台。

在經過新冠肺炎破壞了供應鏈並抑制了全球需求之後，目前個人電腦市場開始呈現出復甦的跡象。 儘管該病毒在美國仍在流行，但大多數發達國家已經設法讓疫情趨緩。

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根據釁蘋果在2020年第二季度的Mac出貨量預估為436.8萬台，高於2019年第二季度的415.7萬台，即使在全球疫情的背景下，其出貨量也在保持增長。

本季度蘋果的市佔率從去年同期的6.6%增長到6.7%。在蘋果出貨量上升的同時，整個PC市場的增長也達到了2.8%。

蘋果位居全球第四大PC廠商的地位。聯想是本季度的第一大PC廠商，出貨量為1619.7萬台，市佔率為25%，其次是惠普，出貨量為1616.5萬台，市佔率為24.9%。



戴爾是排名第三的廠商，出貨量為1064.8萬台，市佔率為16.4%，但戴爾是唯一出貨量下降的廠商。宏碁出貨量為400.7萬台，華碩出貨量為359.3萬台，兩家廠商的出貨量均落後於蘋果。