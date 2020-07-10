全國數位改選董監事　練台生人馬估佔2董1監席次



▲全國數位有線電視擁有先進網路整合技術（圖／記者黃克翔攝）



記者陳世昌／台北報導



新北市「全國數位」有線電視系統增資6億元，新股東年代集團練台生資金已到位，全國已敲定召開臨時股東會改選董監事，預估練台生人馬將佔2董1監事席次。全國董事長李光漢表示，董事會改組後，原經營團隊不會改變，新加入的練董團隊可提升全國在節目內容上的競爭力，對全國長遠發展具互補優勢。



「全國數位」因擁有新北市全區執照，以及先進網路整合技術，吸引各方有線電視MSO集團搶進，最終由年代練台生團隊拿下3成以上股份。練台生挹注6億資金之後，不僅化解了全國的財務壓力，為全國發展新服務提供後援，更重要是練台生擁有年代、壹電視等頻道內容，同時也代理10多個頻道，還可引入眾多娛樂資源，「軟硬結合」雙方合作可說是最完美的組合。





▲新北市「全國數位」有線電視。（圖／記者陳世昌攝）



例如全國數位最擅長的硬體技術優勢，全國在開播時就是採用android TV系統的有線+網路電視機上盒，5、6年下來累積豐富經驗，未來家庭影音發展趨勢，有線電視不能再以單純的TV來看待，對手還包括小米電視盒、Apple TV等線上影音電視服務商，如何把OTT、網路影音整合進有線電視？以及5G應用服務整合，全國這方面的技術，都可以分享給練台生集團旗下包括北都在內的多家有線電視系統。



李光漢表示，有線電視不是贏者全拿的產業，不論是異業或同業，都需要合作，一起把市場做大。





▲全國數位有線電視公告8月召開臨時股東會改選董事事，年代練台生人馬預計佔2董1監席次。（圖／翻攝公開資訊觀測站）





練台生人馬預計在下個月的股東大會改選董監事的6席董事中取得2席，2席監事取得1席。但在另一方面，練人馬進駐全國之後，卻引起其他有線MSO連鎖副作用反應，包括之前三家有MSO背景的頻道代理商與全國的授權費協商破裂，紛爭再起，恐怕要再鬧上NCC調處。

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