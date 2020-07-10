路透曝：義大利電信5G設備投標「排除華為」　挨批「無稽指控」

▲ 義大利電信據報已經排除華為參與5G設備投標。（圖／路透）

文／中央社米蘭9日綜合外電報導

路透社今天引述兩名知情人士的消息報導，義大利電信（Telecom Italia）已排除中國的華為技術公司參與5G設備投標，這項標案攸關義大利電信準備在義大利及巴西打造的核心網路。

其中一名知情人士透露，獲邀參與投標的供應商包括思科（Cisco）、愛立信（Ericsson）、諾基亞（Nokia）、Mavenir及微軟公司（Microsoft）近期收購的Affirmed Networks。

華為在義大利及巴西的代表對此消息均不願置評。

近期有報導稱義大利正考慮在建造第5代行動通訊技術（5G）網路的計畫中排除華為，理由是擔心這可能會讓中國得以窺探重要的西方國家電信基礎建設。

華為今天替自身辯護說，華為向來是私人的基礎建設集團，且「義大利的安全及數位發展應以奠基於事實的方式來處理，而不是無稽的指控」。

美國政府一直呼籲盟國不要讓華為參與西方世界的5G建設。英國將在這個月公布針對華為的最新政府資訊；英國政府先前只允許華為有限度參與5G網路建設。

法國國家資訊系統安全局（ANSSI）局長普帕爾（Guillaume Poupard）在6日刊登的媒體訪問中表示，不會完全禁止在5G網路中使用華為設備，但鼓勵法國電信業者避免改向華為採購。

義大利電信在打造義大利現有核心網路過程中未曾讓華為參與，但排除華為參與5G設備投標，可能意味義大利電信將在巴西改變路線。

義大利電信巴西分公司（TIM Brasil）轄下TIM Participacoes核心網路所採用的4G設備由華為供應。核心網路用於處理敏感資料。

華為已成功與義大利電信巴西分公司等所有巴西主要營運商執行5G測試，且正協助這些營運商在5G頻譜標售之前更新基礎建設。

巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）5月曾表示，5G部署必須符合國家主權、資訊及數據安全要求。

一名華為主管這週警告，巴西若屈從於美國壓力排除華為，在5G網路的部署上可能會延宕數年、耗費更多成本。（譯者：曾依璇／核稿：徐睿承）