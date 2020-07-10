張忠謀90歲生日大賀禮！台積電6月營收飆破1200億元　股價、市值也創新高

▲台積電創辦人張忠謀。（圖／路透社）

記者楊絡懸／台北報導

晶圓代工廠台積電（2330）10日公布2020年6月營收報告，6月合併營收約為1208.78億元，月增28.8%，年增40.8%，創單月營收歷史新高，首度破1200億元大關。今天正值台積電創辦人張忠謀90歲生日，營收、股價、市值都創新高，等於是一份生日大禮。

台積電ADR漲幅3.5%，外資連續8個交易日買超，激勵10日股價以352.5元開出，上漲7.5元，最高一度達353元，市值突破9兆元達9.15兆元，股價、市值雙雙創歷史新高，坐穩台股權王寶座。

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台積電第二季營收3106.99億元，季增0.03%，年增25.19%，達到財測估營收介於101億美元至104億美元之間（約新台幣3030億元到3120億元之間），寫歷史次高，連續3季站穩3000億元；累計前6月營收約為6212.96億元，年增35.2%。

台積電原估，第二季行動裝置產品需求較弱，但5G持續布建、高效運算相關產品推出而相互抵銷，加上尚未見到客戶需求趨緩，仍受惠於居家工作等應用，業績表現應持穩。

台積電將於16日舉行法說會，外資看好台積電第三季營運優於預期，5奈米、7奈米製程出貨將增多，營收可望季成長5%，並期盼台積電股價續創高。