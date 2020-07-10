Yesma創辦人摩鐵激戰小王！醫師夫收性愛片忍痛原諒遭無視…提告再敗崩潰

▲朱姓小王與王女鬧翻後，將2人在摩鐵的性愛片傳給她的醫師老公、家人、公司，法院依強制未遂、加重誹謗等罪判刑7月。（示意圖，與新聞當事人無關／Ettoday資料照）

記者羅志華／台北報導

國內知名月嫂媒合平台「Yesma」王姓創辦人，於2017年4月至7月間，在台北摩鐵與朱姓小王激戰3次，不料2人鬧翻後，小王竟將性愛片寄給王女的醫師老公，醫師不甘頭頂一片慘綠對2人提告，卻因先前已忍痛原諒妻子敗訴；而小王則因散布王女性愛影片對她恐嚇，北院日前依強制未遂、加重誹謗等罪，判朱男7月徒刑，得易科罰金。

王女的醫師丈夫於2017年12月間，收到小王寄來的性愛片後，於2018年6月間對2人提告妨害婚姻，但醫師早於2018年1月間傳訊妻子，「妳只是忘了回家的路的小綿羊，我歡迎妳回來，只要妳是誠心的…」，又於2019年3月間調解時，向妻子表示，「在妳劈腿當下，為了小孩，我願意原諒妳，很少男生可以做到」、「我要的是未來、不是過去，如果妳那時候願意回歸的話，那時候還是願意接納妳的」。

醫師於法院審理時，表示他是要在妻子願意認錯、並歸還小孩及向他詐領的錢，才願意不提告，這並不是原諒，且事後妻子不但沒坦承犯行，還跟他爭小孩監護權、錢也沒還。

法官認為，醫師向王女溝通時，並沒有提到這麼多條件，且反覆表示原諒之意，早已失去提告權利，即使之後因小孩、財產等問題，與妻子鬧得不愉快翻臉，提告權也不會因此回復，既然醫師已沒辦法告妻子通姦，依告訴不可分原則，小王部分也沒得告，諭知本件法院不受理。

本案刑事上訴高院時，通姦已經釋憲除罪，遭到駁回；民事部分，醫師向妻子及小王求償800萬元，法院一審判賠35萬。

朱姓小王散布王女性愛片時，除了她的醫師老公外，更在臉書、Line上，從王女的家人到公司全撒了一遍，並對她恐嚇，但王女沒甩他直接報警。

朱男於審理時表示，是因不滿王女對他和媽媽說話不禮貌，才想以性愛片威脅道歉，且王女經營月嫂媒合平台，多次以醫師娘身分受訪，認為王女私德與她經營的事業有關，應屬公共利益範疇。

法官認為，朱男散布王女的性愛片、負面言論，已毀損王女名譽，而王女只是經營月嫂媒合平台，她的私人感情與公眾利益無關，認定朱男主張無理，依強制未遂、加重誹謗等罪，判他7月徒刑，得易科罰金21萬。

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