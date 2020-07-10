　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

撥入長照基金4稅目累計逾千億元　菸稅貢獻七成最大

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼老人照護,長照,長期照護,高齡化,年長者陪伴。（圖／記者季相儒攝）

▲長期照顧法上路約三年半，四大稅目撥入超過千億元。（圖／記者季相儒攝）

記者吳靜君／台北報導

財政部公布撥入長照基金的四項稅目情形，考量我國人口老化，長期照顧需求增加，長期照顧服務法已經在2017年6月3日實施，同時設置長照服務發展基金其財源來自稅收的遺產稅、贈與稅、菸稅、房地合一稅。

而遺產贈與稅稅率由單一稅率10%已經調整為三級累進稅率所增加的收入；菸稅則是由每千支590元調高到1590元所增加的收入；房地合一稅則是扣除中央統籌分配的餘額。

請繼續往下閱讀...

實施第一年因為僅有半年的時間，所以撥入長照基金的四項稅目實徵淨額為83億元；隔年就為351億元；2019年則增為417億元：今年前五月則有166億元，自2017年實施至今年五月累計共計1016億元，占同期間總稅收比重為1.3%。

另外，依稅目來看，以菸稅累計727億元貢獻約七成最大；其次是房地合一課徵所得稅有160億元，占比也有15.8%；再來才是遺贈稅129億元。

▲▼菸稅,菸捐,長照法修正案,長照。（圖／記者張一中攝）

▲▼菸稅在撥入長照基金稅收當中，貢獻約七成。（圖／記者張一中攝、財政部提供）

▲▼撥入長照基金,稅目。（圖／財政部提供）

財政部表示，長照基金除了遺贈稅、菸稅與房地合一課徵所得稅挹注之外，還包含政府預算撥入補充、菸品健康福利捐、捐贈收入、基金孳息等各項財源，近三年仍屬設置初期階段，基金來源來源收入均大於業務支出。

基金到2019年底餘額為421億元，去年長照服務與2017年相比皆有提升，2019年底居家服務照顧人員為1.9萬人，增加九成五；日間照顧服務個案人數為一萬人，成長九成七；營養餐飲服務人數1.6萬人，增加71%；2019年全年居家服務個案人數1.6萬人，增加2.5倍；家庭托顧服務個案人數為1545人，增加3.8倍。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸有害健康！

▼長照基金和長照2.0發展概況。（圖／財政部提供）

▲▼撥入長照基金,稅目。（圖／財政部提供）

ET快訊
快訊／午後雷雨來了！8縣市大雨特報　嚴防雷擊強陣風
快訊／國內爆首例「牛結節疹」　染上有1成死亡率
國光女神慶生脫了！「上空單手遮點」球型炸出　解放原因曝光
賠慘！23歲男借Audi A5爽開　撞破民宅車頭全爛..9車
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

區塊鏈有助太空探索！亞洲區塊鏈高峰會搶票倒數　太空人親身演講關鍵領導

金昌石礦上訴遭駁回　台泥表遺憾

台塑四寶Q2合併淨損59.72億元　上半年共虧損近200億元　

港幣直直落！台銀換匯價創近2年新低　換新台幣10萬多賺3000元

「日本家計簿存錢法」預算分類放收納包　她秀實用功能：真的能控制花費

全球PC市場開始復甦　蘋果Mac第2季出貨量升溫

全國數位改選董監事　練台生人馬估佔2董1監席次

撥入長照基金4稅目累計逾千億元　菸稅貢獻七成最大

張忠謀90歲生日大賀禮！台積電6月營收飆破1200億元　股價、市值也創新高

台股失守12100點大關！大立光慘跌逾9%　指數跌119點收12073點

鄧紫棋Vlog發起《別勉強》翻唱挑戰　片尾藏彩蛋...超大咖親自示範

KID掀朋友家客廳「神秘方形地板」　一掀起來驚呼：有魚！！

劉詩詩「一個眼神」吳奇隆就懂！　「夫妻相處模式」曝光…甜到鄭爽摀臉

小客車撞倒機車騎士「無感落跑」 下班警直擊猛追攔截：靠邊停車！

陶晶瑩網路新節目超「無尺」　虧炎亞綸人間自走炮...站旁邊怕怕der

比特犬「恐攻」32秒影片曝！主人一家5口椅子猛砸拉不開　黑汪狂哀嚎險死

鄧倫玩密室逃脫「全程尖叫不停」ＸＤ　被鬼嚇到「拖行楊冪1公尺！」超狼狽

毛弟邱宇辰揪羅志祥打球「變膀胱者XD」　花100天增肌..結果身高少9cm

上北檢控鮑魚三妹「毀我一生」！　吃屎哥摔手機：當藝人塑膠做的

惡火進逼！絕望母死前扔兒出3樓　前海軍陸戰隊員1秒衝刺奇蹟救援

區塊鏈有助太空探索！亞洲區塊鏈高峰會搶票倒數　太空人親身演講關鍵領導

金昌石礦上訴遭駁回　台泥表遺憾

台塑四寶Q2合併淨損59.72億元　上半年共虧損近200億元　

港幣直直落！台銀換匯價創近2年新低　換新台幣10萬多賺3000元

「日本家計簿存錢法」預算分類放收納包　她秀實用功能：真的能控制花費

全球PC市場開始復甦　蘋果Mac第2季出貨量升溫

全國數位改選董監事　練台生人馬估佔2董1監席次

撥入長照基金4稅目累計逾千億元　菸稅貢獻七成最大

張忠謀90歲生日大賀禮！台積電6月營收飆破1200億元　股價、市值也創新高

台股失守12100點大關！大立光慘跌逾9%　指數跌119點收12073點

被控消費許崑源…王浩宇批「胡亂提告」：都是事實...網戰翻

開路一直因石虎遭阻饒　台中藍營議員：生活50年一隻都沒看過

公宅結合長照！東明公宅長照機構開幕滿月　2022再增5據點

旋轉豪宅光實品屋耗資億元　限「符合資格者」參觀

「秒殺極」運動營　極限運動育樂營培育小國手

娃娃機變賭場！夾1顆換700「日收2萬元↑」…2賭客爽夾8顆換錢下場慘爆

《富比世》向蓬佩奧示警：封殺抖音可能衝擊川普選情

頭份首任女市長經營「園藝社」遭彈劾　羅雪珠：早歇業疏忽沒去登記

佛州重啟經濟「太趕進度」！　佛奇警告：恐引疫情二度爆發

心疼江耀宗被潑髒水！高鐵人曝「江建立制度」：要升遷不用靠關係

搭公車忘情擺臀！他左右磨蹭下秒「整根含住」...網驚：整個進去耶

財經熱門新聞

過來人曝4大地雷科系！設計系哭了

威力彩14.6億開了　幸運兒是你嗎

PTT土豪哥玩股票！「半年賺2億」超驚人

妻瘋狂淘寶　地上多出50公斤「日用品」

威力彩頭獎連43槓！一定是你沒買

買中天報酬585%！他爆穩賺計畫

台積電飆353元續創新高　市值9.15兆元衝破新紀錄

快訊／三倍券紙本申購突破900萬人次！全台超過1068萬人次完成預購

投保中心告誡大同律師別再想用「奧步」

美元下波將遭狙擊　揭背後2大恐怖原因

快訊／三倍券數位申購突破150萬人次！全台超過1074萬人次完成預購

FII員工沒有0~6歲公司養　鴻海聲明：無法代子公司決策

提列踩雷呆帳！中信金6月僅賺4.8億

加碼最終期！大樂透25組100萬全送出

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

身分證亂填A123456789　害他信用破產

游否希徵駕駛「月薪曝光」！

陳建州道歉「真的是時候了」！

熊熊「一次中2點」承認性慾強又好色

陸大使館：哈薩克不明肺炎1772人死

過來人曝4大地雷科系！設計系哭了

高雄男舞廳被砍3刀　斬斷大動脈放血慘死

台中4同事集資1200！爽中30億

快訊／韓首爾市長遺體確認被尋獲

課後相約七星潭…女師與國三男「海灘野戰」

韓國瑜付費上「博恩夜夜秀」　價碼曝光

比特犬「恐攻」32秒影片曝！黑汪狂哀嚎險死

為了趕去唱KTV！　男摺疊刀狂刺殺死2人...今被「執行死刑」

王少偉遭重打變臉　哈孝遠急道歉

快訊／新冠肺炎再添2例！指揮中心1400記者會說明

更多

最夯影音

更多
鄧紫棋Vlog發起《別勉強》翻唱挑戰　片尾藏彩蛋...超大咖親自示範

鄧紫棋Vlog發起《別勉強》翻唱挑戰　片尾藏彩蛋...超大咖親自示範
KID掀朋友家客廳「神秘方形地板」　一掀起來驚呼：有魚！！

KID掀朋友家客廳「神秘方形地板」　一掀起來驚呼：有魚！！

劉詩詩「一個眼神」吳奇隆就懂！　「夫妻相處模式」曝光…甜到鄭爽摀臉

劉詩詩「一個眼神」吳奇隆就懂！　「夫妻相處模式」曝光…甜到鄭爽摀臉

小客車撞倒機車騎士「無感落跑」 下班警直擊猛追攔截：靠邊停車！

小客車撞倒機車騎士「無感落跑」 下班警直擊猛追攔截：靠邊停車！

陶晶瑩網路新節目超「無尺」　虧炎亞綸人間自走炮...站旁邊怕怕der

陶晶瑩網路新節目超「無尺」　虧炎亞綸人間自走炮...站旁邊怕怕der

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面