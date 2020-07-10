撥入長照基金4稅目累計逾千億元　菸稅貢獻七成最大

▲長期照顧法上路約三年半，四大稅目撥入超過千億元。（圖／記者季相儒攝）

記者吳靜君／台北報導

財政部公布撥入長照基金的四項稅目情形，考量我國人口老化，長期照顧需求增加，長期照顧服務法已經在2017年6月3日實施，同時設置長照服務發展基金其財源來自稅收的遺產稅、贈與稅、菸稅、房地合一稅。

而遺產贈與稅稅率由單一稅率10%已經調整為三級累進稅率所增加的收入；菸稅則是由每千支590元調高到1590元所增加的收入；房地合一稅則是扣除中央統籌分配的餘額。

請繼續往下閱讀...

實施第一年因為僅有半年的時間，所以撥入長照基金的四項稅目實徵淨額為83億元；隔年就為351億元；2019年則增為417億元：今年前五月則有166億元，自2017年實施至今年五月累計共計1016億元，占同期間總稅收比重為1.3%。

另外，依稅目來看，以菸稅累計727億元貢獻約七成最大；其次是房地合一課徵所得稅有160億元，占比也有15.8%；再來才是遺贈稅129億元。

▲▼菸稅在撥入長照基金稅收當中，貢獻約七成。（圖／記者張一中攝、財政部提供）

財政部表示，長照基金除了遺贈稅、菸稅與房地合一課徵所得稅挹注之外，還包含政府預算撥入補充、菸品健康福利捐、捐贈收入、基金孳息等各項財源，近三年仍屬設置初期階段，基金來源來源收入均大於業務支出。

基金到2019年底餘額為421億元，去年長照服務與2017年相比皆有提升，2019年底居家服務照顧人員為1.9萬人，增加九成五；日間照顧服務個案人數為一萬人，成長九成七；營養餐飲服務人數1.6萬人，增加71%；2019年全年居家服務個案人數1.6萬人，增加2.5倍；家庭托顧服務個案人數為1545人，增加3.8倍。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸有害健康！

▼長照基金和長照2.0發展概況。（圖／財政部提供）