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股市與黃金同時上漲　分析師：金價的反彈才剛開始

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▲黃金，金條。（圖／pixabay）

▲分析師仍看好未來幾個月黃金的需求。（圖／pixabay）

記者林鼎閎／綜合報導

由於經濟復甦的希望勝過於日益增加的新冠肺炎的病例，全球股市繼續上漲，但分析師仍看好未來幾個月黃金的需求。
中國股市週四延續漲勢，上證綜指引領亞洲股市走高。歐洲股市在早盤交易中也表現出積極的走勢，而華爾街的那斯達克指數在上一交易日又創下新的收盤高點。

同時，由於人們擔心疫情的原因，黃金價格在周三自2011年以來首次突破每盎司1800美元，投資者仍在佈局避險部位。

Galaxy Digital董事長Michael Novogratz表示，「美國聯準會和世界各地的中央銀行只是繼續印鈔，以便獲得更多、更多的錢。 因此，黃金將漲過歷史高點，1,950美元或更高，並且將繼續上漲。 他說，「我們處於市場上非理性的時後，但很難弄清楚止於何處。」

請繼續往下閱讀...

市場擔憂的焦點主要仍集中在新冠肺炎病例數量的上升，因為全球新冠肺炎在周三的確診病例超過1200萬，相關死亡人數超過50萬。

正常來說，黃金被用作抵禦通貨膨脹的手段，隨著經濟狀況的惡化，價格才會上漲，但是不正常的是，目前看來全球的股市和黃金價格同步上漲。

Crossborder Capital執行長Michael Howell表示，「我們建議投資者要做的是開始多元化的投資，而必需增加更多的一項資產就是黃金。美國聯準會和中國人民銀行同時加碼黃金，我預測金價在未來18個月內可能上漲50％，達到每盎司2500美元。」

BK Asset Management外匯策略董事總經理Boris Schlossberg表示，「黃金的上漲一直非常穩定，因此，這確實能表明黃金是一個非常長期的投資。」

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